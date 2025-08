Wanda Nara protagoniza otro capítulo polémico. Esta vez no se trata de su cruce con Mauro Icardi sino de una denuncia proveniente de una exempleada doméstica. Según contaron en América, la modelo podría sufrir un embargo y enfrentar una serie de juicios debido a la denuncia de dicha mujer.

Wanda Nara podría ser embargada por una millonaria deuda: no fue Mauro Icardi

Este martes en "El diario de Mariana", el periodista Martín Candalaft contó que Wanda Nara fue denuncia por Daiana Victoria De Castelli, una mujer que trabajó como empleada doméstica en su hogar desde finales de 2024 y principios de 2025.

Luego de tres meses trabajando con la empresaria cosmética la terminan echando sin pagarles por sus servicios. Desde ese momento, la mujer pide que le paguen y en muchas ocasiones la misma Wanda le habría dicho que "se quede tranquila" porque le iba a pagar los salarios adeudados.

Sin embargo, esto nunca ocurrió y ahora este conflicto legal escaló a una denuncia que podría embargar sus bienes en Argentina. “Wanda le habría firmado un documento, pasaron tres meses y todavía no le pagó. Le hizo un reclamo de 15 millones de pesos, no estuvo en blanco y fue la propia Wanda quien habría ofrecido el acuerdo”, contó el periodista en el ciclo de Mariana Fabbiani.

Cabe recordar que a fines de mayo pasado, Wanda le había contado a Yanina Latorre su verdad sobre el caso y negó ser la persona que deba saldar esa deuda. “La empleada era de Maxi, no era mía. Cuidaba a los varones cuando me separé e iban a la casa de él. Solo que como Maxi no tiene cuentas en Argentina y es imposible embargar, van contra mí. No trabajó en mi casa en Argentina jamás. Ana (Rosenfeld) sabe”, aseguró en aquel entonces.

En este sentido, el periodista Guido Záffora afirmó sobre la mujer que denuncia a la modelo: “Esta empleada fue contratada por Maxi y ella era la encargada de llevar a los hijos a los diferentes lugares donde estaban los padres, trabajó también en la casa de Lago Di Como”.

Si bien la conductora asegura que Daiana Victoria De Castelli trabajó para Maxi López tiempo atrás, en el programa de América aseguraron que en el último año había trabajado para ella. Por esta razón, Wanda Nara podría ser embargada por una millonaria deuda y, esta vez, no fue Mauro Icardi quien la denunció sino que fue una exempleada doméstica.