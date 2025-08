Soledad Pastorutti rompió el silencio tras el escándalo con dos participantes eliminados en La Voz: "Es duro"

Soledad Pastorutti enfrentó una de las semanas más delicadas desde su rol como jurado en La Voz Argentina. La decisión de eliminar a dos participantes en una misma batalla generó un revuelo inesperado en redes sociales y entre los seguidores del programa. Frente a las versiones que circularon, la cantante decidió hablar y contar su versión.

En una entrevista reciente, La Sole comenzó destacando el buen clima que existe entre los coach en esta edición. “Hice todas las temporadas, me llevé siempre bien con todos. Con Luck Ra, Lali y Miranda! Hay buena onda”, aseguró.

Soledad Pastorutti

Las palabras de Soledad Pastorutti tras el escándalo con dos participantes eliminados en La Voz

El tema central llegó cuando el notero le preguntó por la eliminación simultánea de dos participantes, lo que desató críticas y desconcierto entre los televidentes. “Es muy fuerte, pero no sucedieron las cosas de esa manera”, aclaró Soledad. Explicó que primero eligió a dos integrantes de su equipo, y luego, debido a una nueva dinámica impuesta por la producción, debió tomar una decisión más difícil: “Cambiaron las reglas del juego. Esto no existía antes y es duro. Es duro pero lo tenemos que hacer”.

Según detalló, en esta temporada habrá batallas en las que un coach podrá quedarse con dos concursantes, pero en otras deberá eliminar a ambos. “No lo podemos cambiar. En algún momento nos va a pasar a todos los que estamos en esa silla”, señaló.

Además, se refirió al costado humano del show y a cómo intenta acompañar a los participantes en medio de estas decisiones. “Siempre les digo que yo me puedo equivocar, porque la verdad absoluta no la tengo. Y que mi decisión no define su carrera. Hay un solo ganador, pero lo importante es que aprovechen la pantalla mientras la tienen”, reflexionó.

Soledad Pastorutti con los participantes eliminados de La Voz

El notero también le preguntó por los rumores que indican que las familias de los eliminados se habrían molestado con su decisión. Lejos de evadir el tema, La Sole respondió con firmeza y empatía: “Siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo también se habrá embroncado cuando le decían que no subía al escenario. Pero eso nos enseñó mucho”.

Finalmente, Soledad Pastorutti pidió disculpas a quienes se hayan sentido afectados, y reafirmó su compromiso con los jóvenes talentos que pasan por el programa. “Lo hago con respeto. Me toca hacer esto. Después me los cruzo, y si necesitan algo de mí, saben que estoy”.

F.A