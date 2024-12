La inestabilidad en el mundo del streaming quedó evidenciada con la repentina decisión del equipo de "Tarde de Tertulia" de dejar el proyecto. Nico Occhiato, quien había planificado el futuro del programa, se vio obligado a replantear sus estrategias ante esta inesperada baja, que sin duda generó un clima de incertidumbre.

Qué dijo Nico Occhiato sobre la salida de "Tarde de Tertulia" de Luzu TV

La tensión entre Nico Occhiato y el equipo de "Tarde de Tertulia" quedó al descubierto cuando el conductor insinuó su descontento con la decisión de abandonar el programa. La situación se volvió aún más incómoda al revelar que ya tenía todo preparado para que el equipo disfrutara de un verano en la costa, lo que sugiere una falta de comunicación y consideración por su parte.

El creador de Luzu TV comenzó su testimonio diciendo: “la realidad que TDT no va a seguir en Luzu el año que viene por una decisión de los chicos” y agregó “es una decisión que ellos tomaron, tiene sus motivos y lo respeto”.

Asimismo, Occhiato abrió su corazón y reveló su descontento en relación a la decisión del equipo del programa: “no puedo negar que me duele una banda, y que me duela habla bien de ustedes porque me gusta el producto”. “Son un programa con muchísimo presente, pero con mucho futuro”, detalló el comunicador.

“Me duele, es un programa que nunca hubiera decidido que se vaya de mi canal”, reveló el conductor de “Nadie dice Nada”. Además, volvió a reiterar: “quería dejar en claro que es una decisión de ustedes y no mía” y detalló que “como se dieron las cosas fue por ahí un poco doloroso para mí, ustedes explicaran los motivos y el por qué”.

Luego, continuó declarando que “de hecho, teníamos el verano armado e iba a estar rodos los días desde Pinamar… Es una lástima”. Y, para culminar, Nico aclaró hasta que día se seguirá emitiendo “TDT” en Luzu TV: “Hasta el 20 de diciembre van a estar en la pantalla de Luzu TV”.

¿"Tarde de Tertulia" deja Luzu TV y se muda a la pantalla de Olga?

En LAM aseguraron que el programa "Tarde de Tertulia", uno de los éxitos más recientes de Luzu TV, cambiará de casa. Según revelaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el formato se trasladará a Olga, la señal que ha estado sumando contenido innovador y que busca captar a las nuevas audiencias digitales. Este repentino cambio podría ser interpretado como la gran desilusión de Occhiato al ver que este programa se emitirá próximamente su mayor competencia.

Así, la salida del equipo de "Tarde de Tertulia" representa un duro golpe para Nico Occhiato y plantea interrogantes sobre el futuro del programa y las relaciones laborales dentro de Luzu TV.

