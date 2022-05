La publicación de la China Suárez en medio del escándalo por su relación con Rusherking: "Huir de los chismes"

La China Suárez está cansada de ser objeto de críticas en las redes sociales, es por eso que decidió romper el silencio y cada vez que se ve en medio de alguna polémica, se manifiesta a través de sus cuentas oficiales de Twitter o Instagram. En esta oportunidad compartió una publicación en medio de los chismes por su relación con Rusherking.

La actriz escribió: "Buenos días" y compartió un posteo que expresa: "Esto se llama Prudencia. SE NECESITA VALOR PARA: Huir de los chismes cuando los demás se deleitan en ellos. Defender a una persona ausente a quien se critica. Ser verdaderamente hombre o mujer aferrándose a nuestros ideales, cuando esto nos hace parecer extraños o singulares. Guardar silencio, en ocasiones que una palabra nos limpiaría del mal que se dice de nosotros pero perjudicaría a otra persona. Ser decorosos y vestirnos según nuestros ingresos, no anhelando lo que no nos podemos comprar. Vivir de acuerdo a nuestras convicciones".

La publicación de la China Suárez.

Como si eso fuera poco, el posteo que compartió la China Suárez continuaba de la siguiente forma: "Ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos. Decir rotundamente y dignamente no cuando los que nos rodean dicen si a algo que se ha naturalizado pero sabemos que no es bueno. Vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no des honradamente a expensas de otros. Ver en las ruinas de un desastre que nos mortifique y humille, los elementos de un éxito futuro. Negarnos a hacer una cosa que es mala aunque otros lo hagan. Mirar siempre a los ojos con sinceridad, sin ocultamientos".

De esa forma la China Suárez dejó en claro lo que piensa respecto a la situación que está viviendo en este momento cuando se ve en el foco de la tormenta luego de que Rusherking confirmara que están juntos en "PH, Podemos Hablar", donde el cantante se animó a dar detalles de la relación que los une.

El posteo que eligió la actriz.

Rusherking reveló qué es lo que más le gusta de la China Suárez

Rucherking fue uno de los invitados de Andy Kusnetzoff el sábado en "PH, Podemos Hablar". El artista se animó ese día a confirmar su noviazgo con la China Suárez y luego de confesar que la actriz lo llama por su nombre real y no por su nombre artístico, contó qué es lo que más le gusta de ella.

Cristina Pérez, invitada del programa también, le hizo la gran pregunta. Rusherking respondió sin temor: "Cómo es ella conmigo". Evidentemente la China Suárez lo hace sentir único, ya que el cantante reveló además, que hacía mucho tiempo no se sentía de esa forma, que está muy enamorado.