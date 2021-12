La reacción de Andrea Taboada al enterarse del final de LAM 

La semana pasada, Ángel De Brito publicó un sorprendente twitt al confirmar que Los Ángeles de la Mañana termina el próximo 31 de diciembre. Al día siguiente, el conductor comunicó al aire que, aunque los números los acompañaron, luego de seis temporadas, LAM se despedirá de la pantalla de El Trece.

Maite Peñoñori es la única angelita que sabe cómo continuará su futuro laboral, ya que desde el 3 de enero estará como panelista en el ciclo de Intrusos. Por su parte, las demás angelitas están preocupadas por no saber qué proyectos las esperan el próximo año.

En diálogo con Pampito y La Barby en FM Pop, Andrea Taboada se refirió al inesperado final de Los Ángeles de la Mañana. “El día que saltó la bomba, me empezó a agarrar ganas de vomitar. Me puse nerviosa, nerviosa, nerviosa y me tiré en el piso. Me descompuse. Me sentía mal y me tiré al piso” comenzó diciendo la periodista.

“No sé qué va a pasar. Estoy preocupada, ocupada en el tema, y entiendo que hay cosas que a algunas personas nos superan. Tendré que hablar con la productora, con el canal y con Ángel de Brito. Yo me enteré el día que Ángel publicó el tweet” expresó Taboada en la radio.

“Todas estamos preocupadas. Hablé con Ángel en privado, pero prefiero reservármelo para mí. Soy amiga de él, pero hay cuestiones que prefiero mantener en privado” aseguró la histórica compañera de Ángel De Brito.

Ángel de Brito habló del final de LAM:

Ángel de Brito habló sobre el final inesperado de LAM el próximo 31 de Diciembre. Fiel a su estilo de comunicar, el conductor dio las razones que lo llevó a tomar esta decisión.

"Hable mucho con Adrián y Pablo, son muchos años de confianza con el canal y conmigo. Es una decisión personal, terminar con el ciclo, me voy de vacaciones" comenzó diciendo Ángel de Brito.

Por otro lado agregó: "Hago un parate. El fin de LAM es una decisión pura y exclusivamente mía. Voy a seguir trabajando un año más con Mandarina".

"Mucha gente está sorprendida pero acordé con el Canal que iba a contarlo en Twitter. Son muchos años de confianza del Canal conmigo y con el programa. Siempre fueron muy generosos y con LAM en estas 6 temporadas, la pasamos muy bien", explicó.

En ese mismo hilo, el periodista agregó: "Hace 15 años que trabajo de corrido, a veces con muchos programas a la vez pero llegó el momento, me tocaba hacer un parate, tomar vacaciones y ver qué haré".

"Las chicas no sabían, pero son cosas que pasan", sumó Ángel de Brito.

