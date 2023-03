Luego de que LAM de América TV publicará las fotos y videos de Guillermina Valdés con su nuevo novio, el arquero suplente de Boca, Javi García, el móvil del programa de Ángel de Brito abortó a la expareja del jugador, Anto Macchi para que diera su opinión sobre el tema.

La modelo y presentadora confirmó que sí fueron pareja, que convivieron y que quedaron con "la mejor". Cuando Ale le preguntó si le sorprendió la relación de Javi García con Guillermina Valdés, la modelo fue clara.

Anto Macchi.

"No voy a hablar nada, porque si arranco... No voy a hablar nada, nada", y resaltó, "No voy a decir nada, perdón", sumó la famosa.

El notero le consultó si le sorprendió o le enojó esta relación y esto dijo: "¡Me tengo que ir! ¿Enojada? ¿De qué? Estás loco. No voy a decir nada, cero enojo, a mí me da igual", aseveró la modelo.

Las fotos de Guillermina Valdés con Javi García, ex de Anto Macchi

Casi infragantis, así fueron descubiertos Guille Valdés y Javi García, quienes estararían en un inesperado romance. Mirá las fotos.

