La reacción de Isabella cuando vio de vacaciones a sus papás Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron de vacaciones por África para festejar su aniversario de casados.

En esta oportunidad, sus hijas Isabella y Francesca no los acompañaron, como suelen hacer siempre. Fue por eso, que al ver que sus papás estaban de vacaciones, la más pequeña de las hermanas Icardi reaccionó con disgusto y no pudo disimularlo su cara. "Cuando tus papás te muestran el viaje por videollamada. La carita de Isu", escribió Wanda Nara en una de sus Historias de Instagram. Allí se ve a la niña en la pantalla de su celular con un gesto de desilusión por no estar allí con sus padres.

Qué hicieron los hijos de Wanda Nara mientras está de vacaciones con Mauro Icardi

Las románticas y muy salvajes vacaciones que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen toda la atención de los medios y todos los fanáticos en sus redes sociales. Hace una semana que la pareja viajó hasta Ruanda, país de África Central, para disfrutar, ellos dos solos, de su octavo aniversario de casados.

La propia Wanda Nara reveló, por medio de su cuenta de Instagram, qué rumbo tuvieron sus cinco hijos, pues ellos quedaron en Francia, sin ningún familiar conocido que está con su custodia.

Wanda Nara contó, entonces, que sus cinco hijos fueron ubicados en diferentes ciudades de Francia, donde tiene la oportunidad, con sus compañeros de clase, de seguir aprendiendo francés. Los cinco niños fueron enviados con todo el equipo de docentes, en un viaje de colegio.

Wanda Nara y Mauro Icardi en África.

“Como madre organizada que soy, también ellos viajaron. Cada uno de mis hijos en este momento está de viaje de estudio, por diferentes ciudades de Francia. Todos en un lugar distinto”, remarcó Wanda Nara.

Los chicos aprovechan que sus padres están de festejo por África, mientras disfrutan de la libertad de compartir con sus compañeros de colegio. Las actividades que hacen sus hijos ahora, están enfocadas en la mejora y la ejercitación del francés, comentó ella.