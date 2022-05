La reacción de Laurita Fernández ante el accidente de su exnovio Fede Bal: "Tengo re buen vínculo"

Fede Bal tuvo un accidente que tomó dominio público luego de ocurrido. El actor sufrió una fractura expuesta mientras intentaba grabar contenido para "Resto del Mundo", dando un paseo en un paramotor. El sábado se conocieron las imágenes no aptas para sensibles. Laurita Fernández habló de cómo se tomó el lamentable episodio.

Como ya todos saben, Laurita Fernández y Fede Bal fueron novios hace algunos años. La relación comenzó cuando eran pareja de baile en el "Bailando". A pesar de una mínima ruptura que hubo en el medio, ambos volvieron a apostar al amor hasta que la relación terminó.

Fede Bal y Laurita Fernández cuando eran pareja.

Laurita Fernández fue entrevistada por "Intrusos", donde reveló cuál fue su reacción al enterarse de lo que ocurrió. La conductora expresó que le pareció un bajón lo que le pasó a Fede Bal y que se comunicó con él, por lo que aclaró: "Tengo re buen vínculo".

Por otro lado, cuando le consultaron si había visto las imágenes del momento justo, Laurita Fernández manifestó: "No, no pude, me parecieron fuertísimas. Vi en las redes y en un momento atiné a apretar el botón y poner play y dije 'Ay no, no piedo', es muy fuerte ver algo así".

Laurita Fernández y Fede Bal cuando eran novios.

Con respecto al diálogo que tuvo con Fede Bal, Laurita Fernández expresó: "Lo noté muy positivo y me alegra que tenga esa actitud, como que siempre es mejor afrontar todo así, no siempre es fácil, lo más lógico sería bajonearse o ponerse mal y a él lo noto con una actitud muy genial frente a estas cosas, entonces supongo que lo va a ayudar a recuperarse mejor y más rápido".

Señal del buen vínculo que mantienen ambos más allá de la separación, es que Fede Bal todavía tiene públicas en sus redes las postales que se habían tomado juntos y enamorados durante el tiempo que duró la relación. Es de la única expareja que no borró las fotos de su cuenta oficial de Instagram.

Fede Bal y Laurita Fernández.

Fede Bal afirmó que casarse no está en sus prioridades

Fede Bal volvió al país, luego de estar 12 días internado en un sanatorio en Brasil, debido al terrible accidente que sufrió el pasado 21 de abril en la isla Paraty y que por poco le cuesta la vida.

A su regresó, el actor estuvo acompañado de su mamá, la actriz Carmen Barbieri, y su novia, Sofía Aldrey, a quien se supo, le había propuesto matrimonio en el hospital, una vez salió de la operación de su brazo.

El móvil de LAM esperó a Fede Bal en el aeropuerto y le consultó, entre otras cosas, por la propuesta de matrimonio. Su respuesta dejó entrever que, por ahora, el matrimonio va a esperar un poco más.

“¿Le pediste casamiento?” - “Sí, fue en un estado post primera operación; es decir, salí con la anestesia y la morfina un poco arriba, ella me abrazó, la vi emocionada y me provocó la necesidad de pedirlo”, comentó el actor, pero agregó: “Luego me dijo que lo habláramos bien, cuando yo esté mejor”.

Fede aseveró que esa postura de Sofía, habla muy bien de ella. El presentador de Resto del Mundo, no recuerda muy bien cómo fue la propuesta. “Yo sé que a ella le gusta y tiene muchas ganas, yo no tanto, no está en mis prioridades”.

Bal reconoce el amor que Sofía siente por él y afirma que el amor es recíproco. “Cuando estás con alguien que amás y es necesario o ella lo quiere (casarse) , está buenísimo. Hacerlo por ella y por mí, que en algún momento va a ser necesario”.