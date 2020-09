La reacción de Luciana Salazar luego de que Polino pusiera en duda el origen de Matilda

La relación de Luciana Salazar y Martín Redrado tienen muchos capítulos sin terminar. El más intrigante gira en torno al origen de Matilda, la hija de la conductora, quien llegó a este mundo a través de una subrogación de vientre y mediante una donación de esperma. La pareja se encontraba viviendo un hermoso momento cuando realizaron los trámites para el nacimiento de la bebé, sumado al dato de que el economista fue el que pagó por el tratamiento, motivo que llevó a los rumores sobre la paternidad de él.

Si bien ambos negaron esa teoría, ahora Marcelo Polino, íntimo amigo de Luciana, habló sobre el nacimiento de Matilda en PH, Podemos Hablar.

"Cuando Luciana empezó a averiguar y a hacer todos los trámites, un día me invitó a comer los dos solos. Ella me dice ‘Tengo que contarte algo que no lo sabe nadie más que mi mamá. Voy a tener un bebé’. Me cuenta que habían viajado a Estados Unidos y habían subrogado un vientre. Lo sabía Martín Redrado que era su pareja en ese momento, su mamá y yo. Fue un secreto que no se podía decir nada”, recordó Polino.

Andy Kusnetzoff se percató de un dato muy particular y exclamó: "Me estás confirmando que Redrado es el padre". Polino, entonces, aclaró: "No, yo no estoy confirmando nada. Yo estoy diciendo las personas que lo sabíamos".

En diálogo con Big Bang News, Luciana fue tajante. "Lo único que tengo para decir sobre esto, es que Polino solo habló de un secreto y no de quién era el padre", afirmó.