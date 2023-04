La reacción de Mariano Martínez cuando le mencionaron a Lali Espósito

Mariano Martínez tuvo una agradable noche como invitado en el programa de Fer Dente, "Noche al Dente", hasta que el conductor mencionó a Lali Espósito, con quien el actor tuvo una relación en 2015 y no terminó de la mejor manera.

Lali en Barcelona.

Cabe recordar que al finalizar la relación se filtraron audios de Mariano Martínez en donde definía a Lali de “malísima mina”, “despechada” y “nefasta”. Además de las indirectas que la cantante le dedicó a través de su música. Y ahora, frente a Fernando Dente, el actor se mostró muy incómodo ante uno de los juegos que le propuso en el ciclo.

Mariano en "Noche al Dente".

“Si hoy tuvieras que abrir tu propia pizzería, ¿con quién de estas personas elegirías asociarte? Yo te voy a mencionar a dos y vos tenés que elegir”, comenzó el juego Dente, y le explicó: “Es simple, si alguno te pone incómodo, fingís demencia y repetí”.

Ante la primera dupla que le ofrecieron, Mariano Martínez eligió a Nicolás Cabré, con quien hoy lo dirige en una obra teatral. Nicolás Vázquez, Luisana Lopilato, Osvaldo Laport, Luciano Castro, Miguel Ángel Rodríguez, Florencia Bertotti y Luciana Salazar fueron algunas de las personalidades que Fer Dente mencionó en la lista.

Y al ver que se venía el nombre de Lali Espósito, el conductor dijo: “Ya van a ver qué me va a decir…”. “¿Nico Cabré o Lali?”. “No, no, sería una pizzería exitosísima…”, atinó a aclarar Martínez al imaginar una sociedad con su ex. “Pero si nos va bien con Nico…”, siguió y salió del paso.

“Me la hicieron fácil”, cerró Mariano Martínez, que más de una vez quedó en la mira de los fans de Lali Espósito al mencionarla en publicaciones, recordando su paso por Esperanza mía, la novela que protagonizaron y en donde se dieron su primer beso.

Viviana Canosa acusó a Lali Espósito de ''besar menores de edad"

La polémica conductora Viviana Canosa acusó a Lali Espósito de ‘’besar menores de edad’’ en su famoso ''chape tour'' durante sus presentaciones.

Esto ocurrió en La Nación+, donde Viviana Canosa presenta sus editoriales. Sus dichos repercutieron en redes sociales al apuntar contra Lali, la querica cantante argentina: "Ahí está. Era Lali Espósito, una mujer chapándose como dice en el chape tour a muchas chicos y chicas. Los llama, los busca, los elige y se los chapa.’’.

Y continuó Viviana Canosa: ‘’ ¡Son menores de edad! Pero eso parece que está bien. Hace subir al escenario a personas conocidas que son mayores de edad, pero creo que esa chica era menor de edad", acusó. Sin embargo, al ver esto, el chico que protagonizó el video aclaró que esto era mentira.