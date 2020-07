La reacción de Pampita cuando se enteró de la "provocación" de Mariana Bey

Mariana Brey y Carolina Pampita Ardohain siguen en pie de guerra. Después de la polémica discusión, que generó gran revuelo mediático, una foto de la panelista de LAM levantó polvareda.

La periodista participó del programa Bienvenidos a bordo en El Trece junto a Puli Demaría y compartió una postal del encuentro con la mejor amiga de la modelo. Lo cierto es que, al ver este post, la top tuvo una picante reacción. “¡¿Qué coincidencia?! ¿Lo habrá hecho a propósito para aparecer en los portales?”,dijo en Hay que ver.

“Si saca una foto con una íntima amiga mía, ahí hay un propósito detrás. Me da la sensación, capaz soy mal pensada”, agregó punzante.

“Qué justo. Las coincidencias, ¿no? Viendo la foto y quién la sacó, a mí me parece que puede haber una intención, pero no quiero juzgar a nadie. Puli no tiene por qué decir que no si alguien le pide una foto. Tampoco sé si se la pidió, no quiero difamar a nadie”, disparó.