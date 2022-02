La reacción de Sabrina Rojas ante una foto de Flor Vigna y Luciano Castro en la cama

Sabrina Rojas y Luciano Castro hace tiempo que ya no están juntos. De hecho ella se muestra enamoradísima de sunueva pareja Tucu López y él de Flor Vigna.

También ya van varias veces que los ex demuestran que la relación entre ellos quedó muy bien. Por eso, la reacción de Sabrina Rojas ante una foto que publicó la nueva novia del papá de sus hijos con él en la cama.

Sabrina Rojas y Luciano Castro se siguen llevando bien luego de su separación.

La reacción de Sabrina Rojas

Flor Vigna hizo un posteo con dos imágenes donde se la ve con Luciano Castro en la cama, muy sonrientes. Enseguida tuvo miles de comentarios y "Me gusta". Lo inesperado es que uno de esos Likes fue de Sabrina Rojas. Un gesto más que confirma la buena onda entre los ex.

Sabrina Rojas elogió a Flor Vigna y habló del noviazgo que mantiene con Luciano Castro

Si hay algo que se puede destacar de Sabrina Rojas y Luciano Castro es que le encontraron a vuelta y mantienen una gran relación pese a la separación. De hecho, se llevan tan bien que suelen pasar juntos las Fiestas y salir a comer con sus nuevas parejas. Sobre Flor Vigna, la modelo y actriz no tiene más que palabras de elogio.

“Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado”, dijo.

SABRINA Y FLOR VIGNA JUNTAS EN UNA HISTORIA QUE COMPARTIÓ LUCIANO CASTRO DE LOS FESTEJOS DE AÑO NUEVO.

Sabrina Rojas no solo hizo referencia Flor, también habló de su novio, el Tucu López, destacando lo positivo que han sido ambos para ella y para el actor. “Se sumaron dos personas que nos entienden, que tienen la cabeza sana y que quieren sumar. Podría haber pasado que no suceda porque alguno, o mi pareja o Flor, no lo entienda. Y lo que pasa es genuino y real, se los juro por Dios”, explicó.

Sobre su separación de Luciano Castro, fue muy sincera y reveló que entre ellos se gastó el amor de pareja y que eso es lo que les permite hoy compartir e involucrar a sus nuevas parejas a la familia. “Creo que realmente sucede y fluye porque nuestro vínculo de amor se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o con resentimiento, no hay forma ni manera, por más voluntad que le pongas, de que pase. Está todo muy limpio entre nosotros, todo se gastó. Se gastó tanto que de verdad hay un amor genuino de familia y no de vínculo de pareja”, agregó.