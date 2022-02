Sabrina Rojas no descarta darle hijos al Tucu López: “Esta vida nos estaba esperando”

Instagram

Sabrina Rojas se sinceró hoy con Catalina Dugli, en su programa radial “Agarrate Catalina”. La actriz no evadió ninguna de las preguntas y con total libertad y sinceridad se refirió a su actual relación con el Tucu López y también habló sobre su ex y padre de sus hijos, Luciano Castro.

Sabrina Rojas, actriz y presentadora.

Es sabido en el mundo del entretenimiento que el Tucu López desea ser padre; sin embargo, su corazón le ha hecho algunas jugadas y se ha enamorado de mujeres que ya tienen hijos,y que no tienen dentro de sus planes cercanos volver a tener. Pero a juzgar por lo que dijo hoy Sabrina Rojas, la posibilidad para el locutor, vuelve a cobrar vigencia.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

“Es un tema los hijos. Me juré nunca más salir con alguien conocido y acá estoy. Me juré no tener más hijos. ¡Pero puede cambiar!”, comentó la actriz en su entrevista radial.

Sabrina lleva poco tiempo de novia con el Tucu López, pero la idea de formar una familia más amplia, está presente. “Estamos fantaseando, después hay un camino para recorrer, siempre digo que todavía quiero ser novia”, comentó Sabrina Rojas y agregó “Creo que esta vida nos estaba esperando al Tucu y a mí”.

Sabrina Rojas con su familia ensamblada.

La actriz ve en su actual novio un ser especial y lo describe como “un buen tipo”. Sobre el vínculo entre su pareja y sus dos hijos, Esperanza y Fausto, Sabrina López confesó que se la llevan muy bien. “Él es medio como un profe de gimnasia. Como él no tiene hijos, tiene una energía distinta y los chicos están fascinados”. Para la ex de Luciano Castro, esta cualidad es fundamental al momento de pensar en quién va a estar a la par con ella en la vida.

Momento familiar de Sabrina Rojas y el Tucu López.

Sobre Luciano Castro comentó:

“Luciano va a ser mi familia para toda la vida y con quien esté también”, dijo la actriz. También agregó que ambos agotaron todas las instancias para sacar a flote su matrimonio, pero debieron tomar la decisión de “priorizarse”.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y sus hijos.

Como dato curioso, Sabrina Rojas aseguro que aún se refiere a la madre de Luciano como “suegra” y las hermanas del actor las sigue llamando “cuñadas”, pese a qué ya están separados y cada uno está transitado su vida de manera individual.