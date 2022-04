La reacción de Stefi Roitman ante la consulta de si está embarazada

Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en enero. Desde ese entonces, constantemente surgen constantemente rumores de que están esperando su primer hijo.

Cansada de enfrentar especulaciones y escuchar comentarios al respecto, Stefi Roitman aprovechó la pregunta de uno de sus seguidores para responder a todos los que le consultan si está embarazada.

"En cada foto o en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es '¿Estás embarazada?'. 'Tenés cara de embarazada'. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada". Y, para que no quedaran dudas, escribió en el video: "Ya que estamos: No toy"

Stefi Roitman y Ricky Montaner: revelan crisis a tan solo dos meses de estar casados

Un mes atrás, un rumor a voces comenzó a sonar con más fuerza. Y es que muchos hablan de la crisis matrimonial que viven Stefi Roitman y Ricky Montaner a dos meses de haber pasado por el altar.

Uno de los primeros indicadores llegaron por la falta de interacción de ambos en sus redes sociales. La pareja solía dedicarse fotos y mensajes en Instagram y de un tiempo a esta parte esto dejó de suceder con la frecuencia que acostumbraban.

Ahora, la modelo e influencer se volvió a la Argentina lo que ayudó a que se hablara más sobre un posible distanciamiento de la dupla.

Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Como si esto fuera poco, desde Pronto revelaron que hay versiones firmes sobre crisis, incluso aseguraron que Ricky Montaner se habría mostrado muy cerca de Brianda Deyanara, cantante colombiana que es furor y que colaboró con el músico y su hermano, Mau Montaner.

De hecho, trascendió una foto de los tres que habría levantado más sospechas y discordia entre Stefi Roitman y Ricky Montaner.