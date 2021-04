La reacción de Verónica Ojeda luego de escuchar a Matías Morla en "TV Nostra"

El lunes en el estreno de "TV Nostra", el nuevo programa de Jorge Rial por América el conductor realizó una entrevista con Matías Morla, el exabogado de Diego Armando Maradona y por supuesto la nota trajo muchos temas para debatir y sus respuesta fueron criticadas por todo el entorno del exjugador quien pasó a la inmortalidad el 25 de noviembre pasado. En una entrevista radial Mario Baudry le respondió al abogado por su dichos y reveló como se sintió Verónica Ojeda.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” dijo: “Verónica reaccionó con tristeza. Cuando falleció Diego, Verónica la llamó a Matías muchas veces y nunca la atendió. No para pedir algo sino para saber qué había pasado“, comenzó diciendo el letrado que defiende al hijo menor de Maradona.

“Muchas cosas para decirte no tengo porque muchas de las cosas que dijo ya están resueltas en la Justicia. Sí me pareció muy desacertado acusar a las hijas de Diego de ejercer un sectarismo de clase, no lo veo así, ni tampoco echarle la culpa de la muerte de Diego a Rocío Oliva, a quien no conozco, a la pandemia y decir que lo abandonaron“, dijo y concluyó: “Él resolvía todo y era su amigo…¿por qué lo abandonaron si él se encargaba de todo? ¿Quién lo abandonó? ¡Que de nombres!“.

Tras la muerte de Maradona, Verónica Ojeda contó cuál es la terapia de Dieguito Fernando

Verónica Ojeda compartió unas filmaciones en las que se lo puede ver a Dieguito Fernando aprendiendo a montar caballos. La pareja de Mario Baudry se refirió a esta actividad como la terapia ideal para su hijo.

"La mejor terapia", expresó la blonda en sus redes sociales junto a unos videos que lo tienen como protagonista al niño de 8 años, quien sufrió la pérdida de su papá con tan corta edad.

Desde que el Instagram del hijo menor de Diego Maradona fue cerrado, su madre utiliza el suyo para mostrar parte del día a día de su hijo. La celebridad argentina se mostró furiosa ante la injusticia contra su pequeño y encontró el modo de seguir compartiendo imágenes inéditas del histórico futbolista con Dieguito.