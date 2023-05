Zaira Nara hizo un vivo de Instagram junto a Wanda Nara y respondieron todas las preguntas de sus seguidores.

Una de las preguntas que llamó la atención fue sobre la amistad entre Zaira y Paula Chaves, que actualmente se encuentra en un impasse, tal como definió la conductora en un móvil con LAM.

Ante esto, Zaira Nara tuvo una peculiar reacción. "¿Que pasó con Pau, Zai?", fue la duda de un seguidores, a lo que ella no supo responder, aunque su cara cambió por completo. Quien sí respondió fue Wanda: "Cosa de las amigas, ya se van a arreglar".

La reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Cahves

Luego, para finalizar con el tema, dijo: "Lo que contó Pau, paso...", fueron las palabras de Zaira Nara.

La reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron por Zaira Nara

En un móvil de LAM con Paula Chaves, la modelo no pudo evitar la pregunta de Ángel de Brito sobre su amistad con Zaira Nara.

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara? Está interrumpida, indefinida, ¿En qué estado está?", preguntó el conductor de LAM, a lo que Paula le respondió: "A mi me pone un poco mal el tema, me angustia la situación". Luego, agregó: : "Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir".

Zaira Nara y Paula Chaves

La cara de angustia de Paula Chaves cambió por completo y casi con lágrimas en los ojos, no pudo definir cómo quedará la amistad con la madrina de su hija Filipa, Zaira Nara.

J.M