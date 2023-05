Paula Chaves habló con LAM y volvió a referirse sobre el conflicto que mantiene con Zaira Nara desde hace meses.

La pareja de Pedro Alfonso habló de su relación con Zaira Nara y se mostró angustiada ante la distancia que mantiene con quien era su fiel amiga y madrina de su hija Filipa.

"Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir", contó Paula, muy seria.

Pese a que accedió a responder todas las consultas, hubo una a la que la modelo se negó y fue cuando Estefi Berardi le consultó sobre la relación de Zaira con Filipa, su hija menor.

"¿Cómo es Zaira como madrina? ¿Quiere verla a tu hija? ¿Te habla para eso?", le consultó la panelista de LAM. Si ánimos de entrar en esos detalles que involucraban a su hija, Paula fue tajante: "Entrar en detalles, Estefi, no. Prefiero que quede en el ámbito privado nuestro. Hay cosas que no me gusta hablar, para que no se sigan diciendo", aseguró.

Las chances de una reconciliación de Paula Chaves y Zaira Nara

En medio de las consultas y teniendo en cuenta que Paula aseguró que están distanciadas desde finales del año pasado, desde LAM quisieron saber si habrá chance para una reconciliación entre las amigas.

"No sabría decírtelo. Soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir que está todo bien y no pasa nada y sonreír. Se me nota cuando algo me pone mal o me duele", comentó Chaves dando cuenta de que el malestar continúa.

