Wanda y Zaira Nara confirmaron que están solteras: "Si, estamos solas"

Durante la grabación de Masterchef, la conductora Wanda Nara y su hermana Zaira Nara, decidieron hacer un vivo juntas donde respondieron todo lo que sus fans le preguntaban.

Las hermanas Nara se tomaron muy enserio las preguntas de sus fans que rondaban en la situación sentimental de ambas. "¿Estas saliendo con alguien Zai?" "No", respondió la modelo. Cuando fue el turno de Wanda, la mediática respondió que está separada y también negó con la cabeza estar con Mauro Icardi.

Durante la transmisión, Zaira Nara habló de la relación con Paula Chaves. "¿Qué pasó con Pau, Zai?", y fue entonces cuando la modelo no supo responder, mientras que de fondo se escuchaba a Kennys Palacios que pedía que conteste a la pregunta.

Wanda Nara y Zaira Nara

"Lo que contó Pau..." fue la respuesta de Zaira Nara y ambas hermanas abandonaron el vivo.

Zaira Nara y Paula Chaves: una amistad con un impasse

Durante la noche del jueves, Paula Chaves tuvo un móvil con LAM, donde respondió acerca de sus nuevos proyectos laborales y sobre su relación con la madrina de su hija Filipa, Zaira Nara.

"¿Cómo está tu relación con Zaira Nara? Está interrumpida, indefinida, ¿En qué estado está?", preguntó Ángel de Brito, a lo que la conductora respondió: "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación".

La amistad de Zaira Nara y Paula Chaves

Luego, muy angustiada y casi con lágrimas en los ojos, agregó: "Me duele y me afecta. Es una relación que está en un impasse, como pasa en la vida, en general por cosas privadas que decidimos no decir".

Ante la duda de las angelitas de si habría una posible reconciliación en la amistad, Paula Chaves respondió: "No sabría decírtelo. Soy re sincera con las cosas que me pasan y no me interesa decir que está todo bien y no pasa nada y sonreir. Se me nota cuando algo me pone mal o me duele", dando por finalizado el tema sobre Zaira Nara.

J.M