La referencia a Alexis Mac Allister en la línea de maquillaje de Cami Mayan que generó polémica

Camila Mayan y Alexis Mac Allister fueron una de las parejas más queridas durante el Mundial de Qatar. Llevaban cuatro años juntos y convivían en Inglaterra. Pero poco después de coronarse campeón con la Selección Argentina, el futbolista decidió ponerle fin al vínculo de manera repentina. La ruptura fue tan inesperada como mediática, porque semanas después, oficializó su romance con Ailén Cova, amiga de la infancia.

Camila Mayán, dolida pero decidida a recomponerse, regresó al país y eligió el silencio. En lugar de dar entrevistas o responder indirectas, se concentró en reconstruir su vida desde otro lugar: cerca de su familia, lejos del ruido, y con nuevos proyectos que poco a poco la fueron acercando de nuevo al foco público.

El comienzo de una nueva etapa en la vida de Camila Mayan

Instalada en Buenos Aires, Camila Mayan encontró su lugar en las redes sociales. Su estilo fresco, su humor y su autenticidad la convirtieron rápidamente en referente entre las nuevas influencers. De allí surgieron campañas, oportunidades y una comunidad fiel que la acompañó en cada paso.

Con el tiempo, también empezó a imaginar su propia marca. Así nació “Amís”, una línea de maquillaje que presentó oficialmente el 30 de octubre, con productos pensados para realzar la belleza natural: rubores líquidos, lip oils e iluminadores. El lanzamiento fue celebrado por miles de seguidoras, pero el detalle del nombre fue el que terminó robándose toda la atención.

Apenas Camila Mayan reveló el nombre de su marca, las redes estallaron. Muchos usuarios asociaron “Amís” con una referencia irónica a la traición que marcó su historia con Mac Allister. “¿Cómo le vas a poner Amís? Jajaja, ídola”, “Qué sufran Cami” o “Siempre club Atlético Cami Mayan”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los comentarios.

Aunque la influencer no hizo ninguna aclaración sobre el significado, el guiño fue suficiente para que su marca debutara con alto impacto mediático. Hoy, lejos de aquella historia que la marcó, Camila Mayan celebra una nueva etapa que -sin duda- convirtió el desamor en impulso creativo.