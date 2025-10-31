Así festejó Nicole Neumann su cumpleaños número 45: DJ, bailes y mucha celebración

Nicole Neumann cumple 45 años este viernes 31 de octubre y por eso el jueves por la noche organizó un súper festejo para recibir con todo su nueva edad. A través de su red social, la modelo compartió la intimidad de la celebración: su look trendy y sensual, los invitados y el lugar elegido.

Nicole Neumann festejó sus 45 años

Lejos de celebrar al aire libre y en su residencia como normalmente sucede, Nicole Neumann escogió un plan nocturno para su cumpleaños. La top model celebra este viernes 31 de octubre sus 45 años y el festejo ya comenzó anoche en un exclusivo restaurante de Costanera, al que asistieron sus hijas, su pareja Manu Urcera, su hermana Gege Neumann y su grupo de amigos más cercanos.

Mediante sus historias de Instagram, la empresaria cosmética reposteó las imágenes de la celebración y dejó ver cómo fue el evento. Así, rodeada de amor, risas y buena energía, compartió una noche inolvidable junto a Indiana, Allegra y Sienna, las jóvenes que tuvo con su expareja Fabián Cubero. En la primera postal donde se la etiquetó se la puede ver feliz y sonriendo junto a su primogénita, su hermana Geraldine Neumann y su sobrina Helena Otamendi.

El cumpleaños de Nicole Neumann

La velada estuvo cargada de alegría, música y brindis para honrar un nuevo año de vida de Nicole Neumann. Asimismo, tal como se puede apreciar en un video que publicó ella, hubo tragos, baile y mucha complicidad entre los presentes. La decoración del sitio elegido para la celebración contó con un estilo moderno y tenue iluminación, que acompañó el espíritu festivo de esta fecha tan especial para la modelo.

Otra de las imágenes que compartieron sus invitados se puede ver a Nikita posando con dos amigas. Lo que más llamó la atención de esta postal es que se observa en detalle su look: vestido lencero y cut out en color chocolate. A este atuendo lo acompañó con accesorios claves para elevar su propuesta: bandolera de cuero marrón y collar plateado con brillos, que lleva un dije con la inicial de su nombre.

Nicole Neumann

Uno de los instantes más especiales fue el de la torta ya que dejó ver a la cumpleañera sonriente y emocionada mientras recibía flores y saludos de sus seres queridos. El pastel también fue protagonista de la noche ya que se trató de una imponente creación en forma de corazón cubierta de chocolate con detalles brillantes en rojo y dorado que tenía un ojo en el centro.

El cumpleaños de Nicole Neumann

Precisamente, este diseño se llama Ojo turco y promete ser uno de los favoritos de lo que queda de este 2025 y durante todo el 2026, debido al fuerte significado que posee. Representa la buena suerte y la protección, y su popularidad comenzó como un amuleto infaltable tanto en la moda como en los accesorios. Ahora también llegó a la pastelería con el claro propósito de atraer energías positivas y comenzar un nuevo año con abundancia y buena vibra.

El cumpleaños de Nicole Neumann

Radiante y contenta, Nicole Neumann pidió los tres deseos y sopló las velitas en medio de aplausos, risas y flashes. Además, agradeció el cariño recibido y dejó ver que este nuevo cumpleaños la encuentra en plenitud, disfrutando de su maternidad, su exitosa carrera y sus nuevos proyectos.

De esta manera, Nicole Neumann festejó su cumpleaños número 45 con un evento que tuvo DJ, bailes, mucha celebración y la presencia de su entorno más íntimo como sus hijas, su pareja Manu Urcera, su hermana Gege Neumann, su sobrina Helena y sus amigos.