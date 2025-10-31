La tierna sorpresa de las hijas del Cholo Simeone para conocer a Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone están viviendo el momento más importante de sus vidas. Su primer hijo, Faustino, nació el 25 de octubre y agrandó a la familia deportista. Todos los integrantes del clan Simeone se pronunciaron con felicidad al respecto y no dudaron en hacer lo posible para ir a conocerlo. Sin embargo, las hijas del Cholo Simeone decidieron ir más allá de lo que la gente esperaba, y sorprendieron a su sobrino con un tierno regalo de bienvenida.

La sorpresa de las hijas del Cholo Simeone

La tierna sorpresa de las hijas del Cholo Simeone para Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Cholo Simeone y Carla Pereyra decidieron radicarse en Madrid, España, junto a sus dos hijas Francesca y Valentina. El clan Simeone encontró su lugar en distintas partes del mundo, pero no dudan en mantener contacto con su familia y participar de los eventos más importantes que llegan a la vida de todos. El 25 de octubre del 2025, Gianluca Simeone trajo felicidad, al anunciar que su primer hijo con Eva Bargiela, Faustino, había nacido después de meses de dulce espera.

La sorpresa de las hijas del Cholo Simeone

Rápidamente, las redes sociales de la familia se llenaron de mensajes contentos y felicitándolos por haber agradando ese vínculo fuerte que comparten. El mismo Cholo Simeone se emocionó ante lo ocurrido y compartió en sus historias de Instagram las primeras fotos del niño. Sin embargo, Francesca y Valentina quisieron ir más allá de lo esperado, y le dieron un tierno regalo a su sobrino para poder conocerlo. El mismo generó emoción en todos los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en viralizarlo.

La sorpresa de las hijas del Cholo Simeone

De la mano de Carla Pereyra, y sin avisarle a nadie, llegaron a la casa de Gianluca y Eva, vestidas de enfermeras para cuidar al pequeño Faustino. Las puertas las abrió su hermano mayor, quien sonrió a la sorpresa y cayó de rodillas para poder abrazarlas. Rápidamente, entraron a la propiedad que no veían hacía un tiempo y por fin conocieron a su sobrino, quien se quedó en sus brazos durante todo el tiempo, mientras ellas se turnaban para darle amor y cariño.

El video enterneció a todos los usuarios de las redes sociales, quienes destacaron la dulce actitud de Francesca y Valentina para poder conocer a su sobrino, Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. La pareja está viviendo su momento más feliz, rodeada de su familia y seres cercanos, quienes están en todo momento y felices de poder compartir los primeros días de vida de su bebé. En sus cuentas de Instagram, no dudan en mostrar los mejores recuerdos que quedan grabados en su memoria.

A.E