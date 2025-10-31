Aseguran que L-Gante se descompensó al conocer cómo es su contrato con Maxo el Brother: los detalles

Son días muy complicados para Elían Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante. El reconocido exponente de la música RKT decidió ponerle fin a su relación laboral con su representante, Maxi "el Brother" Barbaquia y le reclama una millonaria suma de dinero que el joven habría recaudado por el trabajo del artista. De esta forma, abrió las puertas a un inesperado reclamo que incluiría también propiedades.

No obstante, las ganancias que habría recaudado Barbaquia estarían estipuladas en un contrato que firmó el cantante al inicio de su relación laboral, pero es ahora que junto a su nuevo abogado, Agustín Rodríguez, hicieron una lectura analítica del acuerdo, y se conoció cuál fue la reacción de Elían al reconocer lo establecido.

Cómo reaccionó L-Gante al conocer detalles del contrato que firmó con Maxi el Brother

"Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso", fueron las palabras que utilizó L-Gante en un comunicado emitido en redes sociales para anunciar su separación laboral de Maxi "el Brother" Barbaquia.

Según consignó el cantante, esta decisión la tomó en el marco de buscar un nuevo camino en su carrera musical. Sin embargo, poco tardó en trascender que en realidad habría tomado conciencia de los supuestos manejos que su -entonces- representante sobre el dinero que recaudaba con su trabajo, a tal punto que habría iniciado una demanda para recuperar ese capital.

Lo cierto es que el joven de 25 años comenzó a conocer detalles de los contratos vigentes con Maxi, que no estipulaban solo acuerdos laborales sino personales. “Cuando le dieron a leer por primera vez lo que había acordado, Elián se descompensó. Se angustió de verdad y se puso muy mal”, contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (eltrece) al revelar que mantuvo una comunicación con Agustín Rodríguez.

Por su parte, el letrado explicó en A la Barbarossa (Telefe), que aún no tiene contacto con el demandado o su defensa. En este sentido, especuló sobre lo que podría pasar: “Hay dos escenarios: uno es hacer las presentaciones judiciales, tanto en el ámbito civil como en el penal, por la falta de rendición de cuentas y de entrega de documentación, que está en poder de ellos”, explicó Rodríguez.

Y agregó: “El contrato es un contrato que jamás debería haber sido firmado por Elian, no tiene ningún beneficio para él, todo lo contrario: cedió su vida artística. Entonces, es evidente que ha sido firmado de forma abrupta, a las apuradas”. De esta forma, tanto L-Gante como su abogado apuesta a la recuperación de su dinero y derechos artísticos. Por el momento, el cantante se limitó a dar detalles al respecto.