Aseguran que Susana Giménez le reclama una gran suma de dinero a su nieta, Lucia Celasco: los detalles

Una nueva información sobre Susana Giménez trascendió en las últimas horas. Esta vez, no tiene que ver con su viaje a Miami, sino con un presunto enfrentamiento con su nieta Lucía Celasco. Según contaron, la conductora estaría furiosa con la joven y revelaron el motivo.

Lucía Celasco es la hija de Mercedes Sarrabayrouse y nieta de Susana Giménez. Pese a no dedicarse al mundo artístico ni seguir los pasos de abuela, la joven siempre tuvo relevancia en los medios, por ser la protegida de su abuela. Sus apariciones públicas junto a la conductora le brindaron popularidad y reflejaron su buena relación.

Sin embargo, este vínculo cercano se habría roto hace poco tiempo por una particular razón que, este miércoles 29 de octubre, salió a la luz en A la tarde (América TV). La encargada de contar qué pasó entre ellas fue Karina Mazzocco, quien aseguró en su programa que "Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó”.

En este sentido, reveló que actualmente “están las dos en Miami, pero no se estarían visitando". Cabe recordar que Susana Giménez viajó a Estados Unidos para controlar cómo avanza la obra de su mansión, que sufrió un cortocircuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín en 2023. Allí también se encuentran su hija Mercedes Sarrabayrouse y su nieta Lucía Celasco, aunque con esta última prefiere mantener distancia tras lo ocurrido.

La noticia tomó por sorpresa a los televidentes, ya que siempre se mostraron unidas. Por esta razón, en el ciclo no dudaron en argumentar su información exclusiva sobre el conflicto familiar que enfrenta la diva. Según reveló el periodista Luis Bremer, la disputa tiene que ver con "una suma de dinero" que le habría prestado Susana Giménez a Lucía Celasco "para un emprendimiento".

Luego, agregó que se trata de un monto elevado que tiene "una cifra de seis números en verde (dólares)". De acuerdo a lo que contó el panelista, el problema no fue cuánto le pidió prestado Lucía Celasco a Susana Giménez sino lo que sucedió después. Al parecer, la joven no avanzó con el negocio que tenía pensado y esto enfureció a la actriz.

Aunque eso no es todo porque ahora al no ver frutos de ese supuesto emprendimiento que pensaba montar, tampoco pudo devolverle el dinero. En esta misma línea, Luis Bremer lanzó una tajante opinión sobre el vínculo entre la presentadora y su nieta: “Hay momentos en los que Susana se pone en el rol de madre y debe reconocer que es abuela". Y concluyó sin filtro: "Si le prestas dinero a alguien que no tiene experiencia en negocios, sabés que lo podés perder”.

De esta manera, aseguran que Susana Giménez le reclama una gran suma de dinero a su nieta, Lucia Celasco, quien pensaba abrir una empresa y terminó gastando los dólares prestados. Así, lejos de la pantalla chica y pendiente de su residencia en Estados Unidos, la artista atraviesa un difícil momento familiar.