Este 31 de octubre, la princesa Leonor, le heredera al trono de España, cumple 20 años. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar este día y de dejar sus mensajes para la joven royal más importante de los últimos años. Ella se encuentra en la Academia de Aire, terminando su formación militar para poder asumir el rol que le corresponde, y muchos expertos no dudaron en destacar su importancia en esta fecha especial, sobre todo como hito de la historia del país europeo.

Princesa Leonor

¿Por qué la princesa Leonor cambia la historia de la monarquía española?

La princesa Leonor cumple 20 años este 31 de octubre del 2025. Ella es una de las royals más observadas de las redes sociales, y que marca la tendencia en la moda y en la historia de las nuevas generaciones. Es por eso que, en este día, se vuelve centro de conversación de los expertos de la realeza. En las últimas semanas, comenzó el final de su etapa de formación militar, en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, y muchos comenzaron a debatir sobre su rol en la familia real.

Princesa Leonor

Es de público conocimiento que la princesa se prepara para asumir el trono, luego de su padre, el rey Felipe VI. En septiembre de 2018, hizo su debut como heredera, de la mano de sus padres y su hermana, la infanta Sofía, para conmemorar a triple efeméride del I Centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga, el XIII Centenario del Reino de Asturias y el Centenario de la creación del Parque Nacional de la montaña de Covadonga. Pero nadie esperaba que este hecho marcaría un hito en la historia de la monarquía española.

La princesa será la primera mujer en ascender al trono español en un siglo, marcando su nombre entre los más importantes de la realeza. La última vez que una mujer reinó fue con la reina Isabel II, quien gobernó desde 1833 hasta 1868. Sus padres también lo marcaron cuando, en el 2009, anunciaron su nacimiento y el nombre. Leonor tiene una connotación histórica, ya que hubo una reina con ese nombre. Además, la joven marca el comienzo de una nueva generación, prometiendo modernización de la institución y la continuidad de la monarquía española.

Princesa Leonor y el rey Felipe VI

Es por eso que se volvió de las más observadas por las redes sociales y los medios de comunicación, marcando tendencia en la nueva generación de la realeza. La princesa Leonor cumple 20 años y se prepara para sumir el trono de España. En el final de su formación militar, la princesa de Viana y Asturias aprende de su padre y sus antepasados, y se prepara para armar historia en el país del viejo continente, y en su familia.

A.E