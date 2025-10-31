Cutie clown: el disfraz de Sarah Burlando con el que llenó de ternura Halloween

Sarah Burlando es una de las mini influencers más observadas de las redes sociales. Su amor por la moda la comparte con su mamá, al igual que su personalidad extrovertida para el modelaje y frente a la cámara. Sin embargo, también adora buscar eventos para poder probar diferentes estilos. Este 31 de octubre, Halloween Day, es el momento perfecto para un disfraz tenebroso y tierno. Es así como enterneció a los fanáticos de la moda con un atuendo perfecto para la ocasión.

El disfraz de Sarah Burlando

Sarah Burlando optó por el cutie clown y llenó de ternura Halloween

Halloween es el día perfecto para que las celebridades y las infancias alrededor del mundo se conecten entre ellos y se diviertan entre disfraces y juegos. En la Argentina, no es diferente, y muchas de las mini influencias de la moda optan por marcar tendencia y llenar de ternura a esta festividad con diversos looks que se vuelven virales en las redes sociales. Sarah Burlando es una de las hijas de famosas que se la jugó por fusionar la ternura y el terror, y enterneció a todos los expertos fashionistas.

El disfraz de Sarah Burlando

Barby Franco mostró lo mejor del comienzo del día con Sarah Burlando, donde la joven decidió hace Dulce o Truco. En la tranquilidad de su barrio, va puerta por puerta pidiendo caramelos para disfrutar con sus amigos y familia. Sin embargo, no podía dejar pasar la ocasión para marcar tendencia en la moda y lució un tierno disfraz que enamoró a todos en las redes sociales. Entre postales divertidas y una larga caminata, la niña se robó las miradas de los seguidores y expertos fashionistas.

El disfraz de Sarah Burlando

Sarah eligió ir por el disfraz del payaso tenebroso, y para eso lo convirtió en un look black and white. El vestido contaba con una falda de princesa y dos pompones blancos en el pecho. Como accesorio, se agregó un cuello de tul delicado y un globo rojo llamativo. El atuendo iba por los blancos y negros, al igual que su cartera de formato de calabaza para guardar las golosinas. Como cierre del mismo, se maquilló como el divertido personaje, manteniendo las tonalidades elegidas.

El disfraz de Sarah Burlando

Rápidamente, las postales se viralizaron en las redes sociales y muchos de sus seguidores destacaron que era el disfraz tendencia más adorable que habían visto. Sarah Burlando sabe cómo marcar lo mejor de la moda, incluso para los disfraces de Halloween, donde fusiona la ternura con personajes del terror clásico. En esta ocasión, y para poder hacer Dulce o Truco, se las ingenió con el cutie clown blanco y negro, y enterneció a todos los usuarios.

A.E