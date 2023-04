Camila Mayan comenzó el 2023 teniendo que regresar a la Argentina, luego de que Alexis Mac Allister terminara su relación de 5 años con ella para ponerse de novio con su mejor amiga, Ailén Cova, quien actualmente vive con él en Inglaterra. La joven se convirtió en influencer y utilizó su plataforma para reflexionar sobre la salud mental.

Días atrás, Camila celebró sus 24 años y también realizó un descargo sobre cómo vivió el comienzo de un nuevo año que, para ella, le prometía mucho, ya que fue quien acompañó al jugador durante el Mundial Qatar 2022 y hasta estuvo presente en el festejo de Alexis en La Pampa, su provincia natal.

El descargo de Camila Mayan sobre la salud mental

A pesar de que la joven no quiso hablar en los medios sobre la abrupta ruptura con Mac Allister, la cual ocurrió entre navidad y año nuevo, todos sus seguidores estaban al tanto que el regreso a Buenos Aires y el mal estado emocional de Mayan se debía al mal de amores.

"Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo og.... Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos", fue el comienzo del descargo de Camila el día de su cumpleaños. Sin embargo, la influencer comenzó un proceso de sanación e intenta mostrar la otra cara de las cosas con sus seguidores.

"Hoy tuve psicóloga y ayer me puse a pensar de qué le iba a hablar hoy. Dije ´Estoy en la misma que la semana pasada, no avancé nada, tengo las mismas trabas´ y después dije ´Pará, hice algo re importante, que no voy a contar, y me di cuenta que no era así", comenzó la reflexión de Mayan mientras destacó que no estaba lo suficientemente bien para no usar filtro.

Y es que el estrés de la ruptura parece haberse manifestado en su rostro, pero el hecho de mostrarse natural y aceptarse es uno de los trabajos que Mayan está logrando. "En realidad había hecho algo re importante. Es increíble como nos autoboicoteamos, nos tiramos abajo" continuó.

Cami Mayan en su cumpleaños

Camila Mayan logró formar una gran comunidad de seguidoras que la alientan a crear contenido y la comprenden, ya que algunas estuvieron en la misma posición. La joven de 24 años expresó que es importante festejar los logros propios y reconocer los pequeños pasos que nos llevan a estar mejor.