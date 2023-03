El gesto de Ailén Cova, la novia de Mac Allister: se creó una cuenta nueva y no sigue a Cami Mayán

Ailén Cova es la nueva novia de Alexis Mac Allister, quien cobró una fama repentina por su relación con el deportista.

La joven no apareció ante la prensa en medio del escándalo y hasta decidió cerrar sus redes sociales. Sin embargo, decidió abrir un nuevo perfil y en Gossipeame la descubrieron. "La no noticia de hoy. La novia de Mac Allister se hizo un nuevo perfil de Instagram y no sigue a Cami Mayan", contaron desde la cuenta de Instagram en la que mostraron esa cuenta.

Ailén Cova era la mejor amiga de Alexis Mac Allister y quien se mudó a Inglaterra, apenas el deportista se separó de Cami Mayan. Al parecer, esta decisión fue sorpresiva y generó conmoción en el círculo del futbolista por el vínculo de amistad que los unía.

Quién es Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister

Ailén Cova es Licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil egresada de la Universidad Argentina De La Empresa (UADE) y conoció a Alexis Mac Allister cuando ambos eran pequeños. En efecto, si bien ahora son pareja, Ailén es la histórica mejor amiga del jugador de fútbol.

Hija de Gustavo Cova y de Andrea Correa, Ailén se desempeña como creadora de contenido para redes sociales y en el pasado trabajó como vendedora en locales de indumentaria.