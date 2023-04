El mensaje de Cami Mayan tras su ruptura con Alexis Mac Allister: "Nada tenía solución"

Cami Mayan, ex pareja de Alexis Mac Allister, dejó por un rato el bajo perfil y se animó a reflexionar sobre su nueva vida.

La joven influencer se separó a finales del año del deportista que ahora está en pareja con Ailén Cova, quien era su mejor amiga.

Pero a pesar de no hacer referencia alguna a este difícil momento que le tocó atravesar, Cami Mayan se animó a compartir una profunda reflexión por su cumpleaños. "Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía", dijo en su post .

El mensaje de Cami Mayan tras su ruptura con Alexis Mac Allister

"Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también", agregó.

Cami Mayan.

La frase con la que Alexis Mac Allister rompió con Cami Mayan

Una vez que trascendió la noticia de la separación de Alexis Mac Allister diferentes medio contaron sus versiones.

Sin embargo, Cami Mayan decidió hablar con Yanina Latorre y le contó en off lo que había pasado. La influencer le confesó que la crisis empezó cuando estaban en pleno Mundial.

“Fue después de la gloria. Ella me dijo ‘él estaba frío durante el Mundial, distante, pero no lo quería molestar porque estaba en Qatar’”, contó la "angelita".

Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Cami Mayan también le relató a Yanina la dura frase que le dijo antes de termina. "Le dijo que no la quería más", contó Latorre y agregó: “Ella nunca sospechó nada, y lo que dicen sobre las propiedades es mentira, ella no tienen ninguna intención de hacer quilombo”.

AL.M