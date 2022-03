Este sábado, Jorge Rial debutó en la pantalla de C5N como el nuevo conductor de "Sobredosis de Tv". Las últimas semanas fueron algo agitadas para el periodista, luego de haberse separado de Romina Pereiro, y protagonizar una escandalosa pelea con la Negra Vernaci y con Pampito. Durante su vuelta a la televisión y antes de recibir a su primer invitado (Javier Milei), el ex Intrusos aprovechó unos minutos para reflexionar sobre sus últimas polémicas.

La reflexión de Jorge Rial sobre su presente mediático, en su debut de Sobredosis de TV

“Buenas noches, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos a la cuarta temporada de este programa emblemático. Ahora puedo soltar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo solamente para este momento, a esta hora, a las 21 horas y por este canal” dijo Jorge Rial al comenzar el ciclo en C5N. "Jorge Rial" se convirtió en tendencia en Twitter, seguido por "Milei" y "SDTV"; y el conductor manifestó su emoción de volver a la pantalla chica y la buena repercusión por parte del público.

La reflexión de Jorge Rial sobre su presente mediático, en su debut de Sobredosis de TV

“Yo era espectador, lo veía, y estar acá es bárbaro. No esperaba tantas repercusiones, no tanto por mí, o por lo que significa el programa, pero por el invitado es increíble toda la previa que se generó” expresó Rial sobre su vuelta a la televisión.

Y sobre las polémicas en las que estuvo envuelto en los últimos días, el periodista aseguró: “Yo no sabía que se podía armar tanto candombe, cuando todavía no vieron nada. No vieron los informes, no vieron las opiniones, pero ya todo el mundo pensando qué van a hacer”.

La reflexión de Jorge Rial sobre su presente mediático, en su debut de Sobredosis de TV

Minutos después recibió al diputado nacional.

Marcela Tauro habló de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro:

Marcela Tauro se decidió a hablar sobre la ruptura de Jorge Rial y Romina Pereiro en conversación con Flor de la V y todo el equipo de panelistas de “Intrusos”. La periodista lo hizo con algo de recaudo, pues solo hace unos días tuvo un fuerte cruce con el conductor de “Argenzuela” (Radio 10).

Marcela Tauro habló de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro:



Ya con la confirmación de la separación por parte del propio Rial, Flor de la V le consultó a Marcela Tauro si le sorprendió la separación entre el periodista y la pastelera profesional. “¡Yo, eh! Bueno, voy a hablar”, dijo la panelista un tanto reacia a dar una opinión directa sobre quienes fueron, en su momento, amigos.

"No, a mí no me sorprendió. Quizás porque los conozco. Viste que hay cosas que te sorprenden y hay cosas que no me sorprenden. Porque lo conozco un poco, no lo conozco tanto”, dijo Marcela y remarcó: “Por cómo estaba él, no me sorprendió que estuviera separado”.

En el ida y vuelta con Flor de la V, Tauro coincidió en afirmar que el estado de ánimo en el que se encuentra Rial, producto de la pandemia, ayudaron a que la relación se viera envuelta en este quiebre. “Cómo estaba estos últimos días, tuiteando y demás, ahí sentí que algo le pasaba, ahí llegue a pensar que estaba separado”.

“La verdad me da pena, porque me gustaba la pareja. Ella me parece que es muy buena mina y él también. Ella le hacía bien, se hacían bien” comentó de manera detalla la panelista y enfatizó, “Me sorprendió, sería hipócrita si digo que ¡Sí, me resorprendió!”.

FF