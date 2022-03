Nicole Neumann se reencontró con Fabián Cubero y Mica Viciconte en el acto del inicio del ciclo escolar de las hijas que tienen en común.

Aunque no compartieron imágenes juntos, desde sus redes sociales la modelo difundió algunas postales de este importante día pero acompañó sus publicaciones con un contundente mensaje.

"Sabiduría japonesa... Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es justo, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si no lo sabes, cállate", dice parte de la placa que decidió colgar en Insta Stories.

La reflexión de Nicole Neumann después de su encuentro con Fabián Cubero y Mica Viciconte

Vale recordar que no es la primera vez que Nicole Neumann se cruza con Mica Viciconte y Fabián Cubero en un evento familiar. Fue en la Primera Comunión de Allegra, donde la ex pareja tuvo su primer encontronazo y, a pesar de la paz que aparentemente reinaba entre ellos, los comentarios de Mica generaron controversia.

"Yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar por supuesto, saludé a su pareja, a su familia súper amorosos todos pero bueno. La vi, le tiré el puño y el puño guardó al bolsillo".