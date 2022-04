Este fin de semana Elba Marcovecchio se casó con Jorge Lanata, y en Intrusos destacaron que en la fiesta no estuvo Fernando Burlando, dueño del estudio jurídico en el que trabajaba Elba hasta hace un tiempo. En un móvil con LAM, Elba recordó el festejo y se refirió a su descargo en redes sociales, en el que apuntó contra el letrado. Mariana Brey leyó al aire en Socios del Espectáculo, la conversación que mantuvo con Fernando en el que le contestó a la esposa de Jorge Lanata.

La respuesta de Fernando Burlando ante las acusaciones de Elba Marcovecchio

“Le pregunté temprano. Buen día Fer, estoy intrigada. ¿Qué pasó que no fuiste al casamiento?” comenzó diciendo Mariana Brey en el ciclo de El Trece y agregó: “Él me contestó ‘Intrascendente’. Y le pregunté ‘¿Elbita no te invitó?’. ‘A nadie del estudio. Oculta algo’” .

Luego del descargo que hizo la esposa de Lanata en redes sociales y en diálogo con Ángel de Brito, Mariana Brey se volvió a comunicar con Fernando Burlando y con abogados del estudio jurídico.

“Según lo que escuché anoche en LAM, a Elbita lo que le molestó es que yo hice referencia a unos tres meses que ella se había tomado cuando empezó su relación con Jorge. Los datos que yo di de esos tres meses no tienen que ver con lo que averigüé del estudio jurídico, sino de algo que había pasado al aire en los distintos programas que ella participó de LAM” expresó la periodista.

“Esto fue el año pasado, cuando ella se sienta en un móvil y cuenta que se iba de viaje con Jorge y dejaba el estudio por un tiempo. Muy enamorada decide irse. Cuando yo hablo de este periodo tiene que ver concretamente con algo que ocurrió de forma televisiva” agregó Brey.

“También quiero decir que hablé con Burlando y lo que me cuentan es que cuando ella se fue y se tomó estas vacaciones, se enteraron por televisión. No estaban al tanto, y el cuestionamiento por parte del estudio jurídico, tiene que ver con que ella de algún modo había dejado a ciertas clientas que querían tener contacto con ella y no lo pudieron tener. Por eso el enojo de Burlando” aseguró la periodista.

Y cerró diciendo “Me desmienten la deuda del dinero y es probable que esto termine en la justicia”.

Jorge Lanata habló sobre esta situación que involucra a Elba Marcovecchio:

"Estoy tan enojado como Elba. Es mi mujer, ¿me entendés? Yo la voy a defender acá y en cualquier lugar. Esto de llamarla desagradecida, que no laburó; yo sé perfectamente que no le pagó, lo sé y lo sufrí día a día con ella", empezó Jorge Lanata.

Jorge Lanata afirmó de manera categórica que va a defender a cualquiera de su familia siempre y más cuando hay una injusticia. Sobre el exjefe de su esposa Elba Marchovecchio, el periodista dijo:

"A mí Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión, yo no contrataría un abogado que vaya al Bailando o que haga esas cosas. Me parece una persona más preocupada por ser famoso que por ser bueno", agregó Jorge Lanata en vivo de LAM, junto a su esposa Elba Marchovecchio.

FF