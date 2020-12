Descubrieron a Jimena Barón y el "Tucu" López en una particular salida "romántica"

Jimena Barón y "Tucu" López afianzan su romance y, a pesar de mantener la más absoluta reserva, su fandom sigue bien de cerca sus pasos.

Esta vez, los tortolitos fueron descubiertos en un reconocido supermercado de Tucumán, donde "La Cobra" viajó con Momo para conocer a su nueva familia política.

En las imágenes, que difundió "Juariu", se ve a la feliz pareja haciendo compras llevando en el carrito a Momo. “Acabo de estar en un súper muy conocido de Tucumán. La vi a Jime y al Tucu López enamoradísimos a los besos y con Momo. Como tucumana, te digo que si se vino con 50 mil grados al norte, está enamorada y va en serio”, fue uno de los mensajes que le enviaron a la panelista de Bendita.

Desaparición y bajo perfil

Después de su convivencia fallida con Daniel Osvaldo, Jimena Barón decidió desaparecer de la actividad en redes sociales y bajó el perfil.

En Intrusos, la periodista Paula Varela contó que esta decisión de Barón fue después de su ruptura con el papá de su hijo.

"Ella quería vivir algo diferente y ahí es donde lleva a su hijo a la casa del padre. Y el padre le dice 'quedate unos días'. Entonces, se queda en la casa de Osvaldo. Mate va, mate viene, empezamos a darnos cuenta de que habían iniciado un toco y me voy, una relación, un algo", dijo la periodista Andrea Varela en Intrusos.

"Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas. Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'.