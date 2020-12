Tras el encuentro con Benjamín Vicuña, Pampita habló de la relación con sus ex

Pampita demostró que, a pesar de cualquier tormenta, el vínculo con Benjamín Vicuña se mantiene en buen camino. La ex pareja se mostró junto a sus tres hijos, Benicio, Beltrán y Bautista en la fiesta de egresados del más pequeño del clan.

Pero antes de hacer público este encuentro, la modelo se refirió al vínculo con sus ex en su programa Pampita Online. La particular charla se dio cuando la conductora planteó si es posible que, en un encuentro casual, se realice un saludo cordial.

"Yo no me crucé con ningún ex. Para mi no se saluda", opinó Barby Franco, mientras que Mica Viciconte insistió: "Depende como haya terminado la relación. Tengo relaciones buenas, por supuesto cordial. Si me lo cruzo, capaz se cruzan de vereda".

"Si quedó algo pendiente mejor que no", agregó Pampita quien, hacia el final de la conversación, destacó: "Yo sí, saludo a todos. Total".

El encuentro cumbre

Pampita y Benjamín Vicuña participaron del acto de colación de Benicio, su hijo menor, quien el lunes por la tarde egresó del Kinder. Aunque la ex pareja compartió postales separadas del encuentro,

Las imágenes fueron difundidas por la página de Instagream, Chusmeteando en las que se pudo ver la foto de Pampita y Vicuña abrazados al egresadito y sus dos hermanos, Beltrán y Bautista.