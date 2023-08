Fernanda Iglesias está pasando un momento muy difícil luego de volver de España, a donde se fue hace un par de meses para emprender una nueva vida en el país europeo. Cuando llegó a Argentina, todo se dio vuelta y las cosas comenzaron a complicarse. Rápidamente, la panelista de LAM, que ahora conduce Yanina Latorre pues está reemplazando a Ángel De Brito, se separó de su esposo de muchos años. Ahora, se solidarizó con Coti Romero.

Luego de todo lo que sucedió, Fernanda Iglesias reconoció en el ciclo de Ángel De Brito que está muy deprimida y con tratamiento psiquiátrico para poder seguir con su vida normalmente. En varias ocasiones se sinceró sobre su sentir y reconoció que realmente la está pasando mal, lo que le genera distintos problemas. De hecho, recientemente faltó a LAM por un problema de salud desatado por la lucha contra su depresión.

Por eso, cuando Coti Romero confesó el duro momento que está viviendo luego de separarse del Conejo, Fernanda Iglesias se puso en contacto con ella para hacerle un tierno ofrecimiento que a la exparticipante de Gran Hermano le hizo muy bien.

Desde hace ya un tiempo, Coti Romero confesó que está deprimida y que le es muy difícil lidiar con sus problemas con la salud mental. De hecho, hace poco sorprendió con su desgarrador relato sobre las autolesiones que se hacía. "Fue un momento muy difícil en el que sentí que no había otra salida, otra solución. Necesitaba buscar el camino, y no lo es, pero en ese momento, cuando uno está mal, siente que capaz puede ser esa la solución", dijo en LAM.

Coti Romero

"En ese momento sentía alivio cortándome los brazos o la entrepierna. Eso me hacía concentrar en ese dolor y no en lo que me estaba pasando", confesó Coti Romero sobre sus autolesiones. Este fuerte relato angustió a Nazarena Vélez y a Fernanda Iglesias, que se solidarizaron con ella.

La sentida oferta de Fernanda Iglesias a Coti Romero tras confesar que está atravesando una fuerte depresión

Sabiendo un poco la interna, Yanina Latorre le consultó a Fernanda Iglesias sobre el gesto que tuvo con Coti Romero luego de escuchar su testimonio. "Fer, ¿es verdad que la invitaste a vivir con vos?", le consultó la conductora interina de LAM.

"Sí. Le escribí a Coti. Le puse 'tengo un cuarto libre, si te sentís sola, venite a mi casa'. Te juro que fue de corazón", respondió con total honestidad Fernanda Iglesias sobre el tierno ofrecimiento que le hizo a Coti Romero.

Fernanda Iglesias

Entonces, Coti Romero, que estaba desde el móvil, le contestó a Fernanda Iglesias y le agradeció por el gesto. "Fer me habló y le agradezco mucho porque fue un momento en el que necesitaba que me digan cosas lindas. Gracias Fer".

NL.