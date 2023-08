Coti Romero fue sin duda una de las participantes más queridas y odiadas de Gran Hermano 2022. Se convirtió en la primera en llegar al millón de seguidores en Instagram y aunque se perfilaba como una de las favoritas, un error de estrategia la terminó sacando de la casa más famosa.

Dentro del reality, conoció a Alexis "El Conejo" Quiroga, con quién sostuvo una relación hasta hace un par de semanas, en donde ambos decidieron ponerle fin a su vínculo. Las cosas no estaban bien y decidieron seguir por caminos separados.

En este contexto, en los medios de comunicación se ha venido hablando sin tabú lo que algunos famosos están padeciendo, en cuanto a la ansiedad, depresión, tristeza y presión por desempeñarse en la industria del entretenimiento o porque también les ha tocado vivir situaciones complejas que los afecta psicológicamente y, una de las primeras en traer este tema fue Coti Romero.

En varias oportunidades ha expresado lo mal que la ha estado pasando últimamente. Es una problemática con la que ha lidiado por mucho tiempo y que hoy lo ha visibilizado en pro de ayudar a los que atraviesan un momento similar.

Coti Romero.

La impactante confesión de Coti Romero sobre su salud mental

Durante la edición de este lunes de Polémica en el Bar, el programa que conduce Marcela Tinayre en las noches de América TV, la correntina abrió su corazón y ahondó más en el tema. Coti dejó atónitos a todos al confesar que en sus peores episodios se hacía daño a ella misma.

"Yo llegué a pasar por momentos re difíciles, mira (mostrando su antebrazo con heridas de cortadas) Nunca lo conté pero si me cortaba. Fue re difícil porque a veces sentía alivio con eso y obviamente es una enfermedad", señaló, destacando que la autoflagelación vino después de salir de Gran Hermano. Asimismo, aseguró que no había hablado del tema porque no quería preocupar a sus padres. "Ellos sabían que estaba mal, pero no que me cortaba", reveló.

Sobre los motivos que la llevaron a padecer de estos momentos tan complicados, Coti Romero resaltó que fue una suma de muchas circunstancias que la motivaron a lastimarse. "Saber que hay gente que opina sin saber, que se mete en tu vida, que obviamente uno elige eso cuando va a entrar (GH), pero no sabe todo lo que viene después. Estoy sola. Yo vengo de un pueblito de 7 mil habitantes y ahora estoy sola en una ciudad, solo con mi gatito", comentó.

"En algún momento llegué a pensar en matarme. Obviamente no está bueno esto que estoy contando porque eso no se hace, pero si creo que me gustaría destacar que eso no es la solución. Una chica muy cercana a mí me contuvo y me enseñó que eso no era la solución y lo entiendo, pero en ese momento cuando uno está así, las cosas más pequeñas les parecen gigantes y uno no se da cuenta que la vida en realidad es hermosa y efímera", sentenció una conmovida Coti Romero.

