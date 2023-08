Coti Romero y Alexis ‘’El Cone’’ Quiroga decidieron ponerle punto final a su historia de amor que comenzó en la casa de Gran Hermano 2022. El pasado 14 de junio, la correntina anunció la ruptura mediante sus redes sociales y se refugió en su familia desde su provincia natal, el cordobés, por su parte continuó con su vida y reuniéndose con amigos.

Actualmente ambos siguen separados y hace pocos días, desde LAM confirmaron su reconciliación. Sin embargo, Coti no tardó en desmentirlo, pero los rumores permanecen, ya que, desde sus historias de Instagram, la exparticipante de GH le dedicó unas palabras por el día de su cumpleaños a su exnovio.

‘’Feliz cumpleaños a una persona que fue parte de una parte muy importante de mi vida’’, empezó el texto de Romero, para luego aclarar que no están juntos: ‘’A pesar de que no estemos juntos, sabes que estoy para vos’’, profundizó Coti.

Alexis ''El Conejo'' Quiroga en su cumpleaños

Finalmente, la expareja del ‘’El Cone’’ expresó: ‘’Me demostraste que estás para mí y más aún en mis momentos más difíciles’’, cerró el texto Coti Romero, además de agregar: ‘’Gracias’’, muy agradecida por lo meses que estuvo junto a Alexis Quiroga. Además, agregó una imagen del cumpleaños, que recibió sus 30 años con una gran sonrisa.

Alexis ''El Cone'' Quiroga reveló si sigue enamorado de Coti Romero

El Conejo visitó Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri junto a sus panelistas Estefi Berarfi y Pampito, quien le hizo una consulta muy importante al cordobés: "¿Seguís enamorado de Coti?", y él muy sincero respondió: "Sí, hace poquito que cortamos".

El Conejo y Coti Romero

No obstante, la panelista quiso saber más y retrucó: "¿Es cierto que te vieron salir de su departamento?", a lo que Alexis contestó: ''No, se dijeron tantas cosas y se siguen diciendo, nunca perdí contacto con ella, no voy a mentir. Nos seguimos hablando pero no", concluyó.

