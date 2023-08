Coti Romero sorprendió a todos este domingo en Tucumán con un look de alto voltaje para su presencia en un boliche. La ex Gran Hermano eligió un atuendo audaz y provocador que no pasó desapercibido.

El minivestido underboob en color negro era la pieza central de su outfit de Coti Romero. Con un diseño translúcido y estampado de letras, el vestido dejaba al descubierto parte de su abdomen, creando un efecto de underboob que resaltaba su figura escultural. Las mangas largas del vestido agregaban un toque de elegancia y sofisticación al look.

Coti Romero supo llevar con confianza y estilo este atrevido diseño, demostrando una vez más su capacidad para destacar en el mundo de la moda. Su elección de un vestido tan audaz refleja su personalidad segura y atrevida.

Complementando su look, la modelo optó por un maquillaje impactante con labios en tono rojo intenso y un marcado delineado en los ojos. Su cabello suelto y ligeramente ondulado aportaba un toque desenfadado y sexy al conjunto.

Coti Romero impactó con un vestido Cut Out translúcido underboob.

La elección del vestuario para su presencia en el boliche demuestra que Coti no tiene miedo de experimentar con la moda y de probar nuevos estilos. Su look de alto voltaje dejó a todos impresionados y se convirtió en el centro de atención de la noche.

Con su elección audaz y provocadora, Coti Romero demostró una vez más por qué es considerada una de las modelos más destacadas de la actualidad. Su estilo único y su capacidad para llevar cualquier atuendo con elegancia y confianza la convierten en una verdadera inspiración para todos aquellos que aman la moda y el arte de expresarse a través del vestuario.

Coti reveló la razón por la que tocó fondo

Tras haber salido de Gran Hermano la correntina es una de las exparticipantes más mediáticas y con mayor fuerza que dejó el reality de Telefe. Pese a su carácter decidido, la famosa pasa por un momento difícil debido a la separación con el Conejo sumado a los ataques de los haters en las redes sociales.

Coti reveló la razón por la que tocó fondo.

"Me di cuenta que mi vida empezó a cambiar en muchos sentidos". Coti Romero asegura que su depresión comenzó en la casa de Gran Hermano y se acrecentó al enfrentarse con la abrumadora fama que le llegó de repente llena de muchas críticas.

S.A.