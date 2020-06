La confesión sexual de Justin Bieber

Casados desde 2018, Justin Bieber y Hailey Baldwin pasan la pandemia y la cuarentena juntos en los Estados Unidos y entretienen a sus seguidores con transmisiones en Facebook tituladas "The Biebers on Watch". Allí muestran su día a día, suben divertidos contenidos e interactúan con los más de 200 millones de fans que reúne el cantante e influencer en todas sus redes sociales.

Hace unos días, los followers de la pareja les preguntaron que harían si pudieran volver el tiempo atrás y Justin sorprendió con sus declaraciones: "Si pudiera volver atrás, no enfrentarme a todo ese dolor y a esas dificultades que experimenté, probablemente me hubiera reservado hasta el matrimonio. El sexo puede confundirlo todo cuando te estás acostando con alguien. Nosotros estuvimos en esa situación y sabemos que es así", dijo haciendo referencia a la etapa más tumultuosa que tuvo en sus comienzos de romance con la joven que hoy es su esposa.

Además habló, según cuenta el diario La Nación, sobre la honestidad que tuvo con ella cuando comenzaron su noviazgo en el que finalmente triunfó el amor: "A Hailey le dije antes de salir de gira en 2016, cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, pero aún no estaba en ese punto".

Sin duda, el joven ha madurado.