La angustia de Alexandra "La Sueca" Larsson: su bebé lucha por vivir

Tras cosechar un enorme éxito en Argentina, Alexandra Larsson decidió volver a Suecia y vivir en su país natal. Allí formó una familia con el entrenador de hockey sobre hielo, Patrick Andersson. Pero no todo fue color de rosas, tras ser madre -hace dos meses- la modelo enfrentó un enorme y angustiante reto con su bebé.

En 2018, 'la Sueca' fue mamá por primera vez, y el pasado 20 de enero tuvo a Adrian, su segundo hijo. Pero en las últimas semanas la modelo y su familia vivieron un mal momento ya que el recién nacido contrajo un virus respiratorio por que tuvo que ser hospitalizado por algunos días y eso causó mucha tristeza en la familia.

En sus redes sociales, Alexandra mostró imágenes del bebé y le escribió un sentido mensaje. "Mi querido principito, ¡tienes que luchar! Tuviste un comienzo difícil en la vida, has luchado como loco y has sido increíblemente fuerte. Finalmente mejoras y todo comienza a cambiar, continuamos y peleamos juntos. Eres un niño muy amado… cuando te miro y finalmente echo un vistazo hacia atrás, aprendo y no puedo hacer más que besarte y admirarte. Eres el mejor del mundo Adrian. Hay varios virus en el mundo que causan daño, por lo que todos deben tener mucho cuidado cuando se trata de higiene, ¡piénsenlo!", expresó.

Por suerte, el pequeño hoy se encuentra fuera de peligro y recuperándose junto a su madre, padre y hermano.