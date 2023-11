Nicole Neumann y Manu Urcera se convirtieron en marido y mujer el pasado 8 de noviembre en San Patricio del Chañar, a 45 kilómetros de la capital de Neuquén. Ante la presencia de sus amistades y familiares más cercanos ambos dieron el ‘’Si, quiero’’, tras meses de exhaustivos preparativos y conflictos que tuvo la modelo con su hija Indiana Cubero.

La ceremonia fue muy bajo perfil e íntima, con una ambientación soñada y en medio de un viñedo ubicado en la Bodega Malma Wines, entre los invitados, se destacó la presencia de Gege Neumann, hermana de la novia, como también, Sienna y Allegra Cubero y se notó la ausencia de la primogénita de Nicole, con quien tuvo un importante acercamiento y posible reconciliación.

Por qué Mariano, el mejor amigo de Nicole Neumann no fue a su boda con Manu Urcera

Dos días después de la boda, los medios no paran de hablar sobre el gran día de la modelo con el piloto y fue en Mañanísima, donde Majo Martino reveló un dato preocupante y alguien muy importante para Neumann que no pudo estar presente: "El mejor amigo de Nicole Neumann no fue invitado", expresó.

Y continuó la panelista, brindando más detalles: "Él se llama Mariano, son amigos desde hace 25 años, a él no le llegaba la invitación mientras todos en el grupo hablaban de qué se iban a poner, Mariano entonces le habla a otra de las mejores amigas de Nicole. Ella le dice: 'Hay un tema'", explicó.

"Nicole tiene un gran dolor de no haber podido invitarlo. El motivo porque Mariano le presentó muchas parejas a Nicole, él (Manu Urcera) esto lo sabía y le dijo: 'No puede venir a la boda'", contó Majo, sobre la contundente decisión del actual marido de la rubia.

Finalmente, ante la determinación de Manu Urcera, Nicole Neumann quedó destrozada: "Ella finalmente lo llamó llorando y le dijo que Manu es muy celoso. El entorno de ella dice que es muy manipulador", cerró.

