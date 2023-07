Rusherking comenzó a usar la nueva novedad de Instagram que permite a los influencers comunicarse directamente con sus fans más cercanos: los canales de difusión. Así, Shakira, por ejemplo, lanzó una letal frase para definir su relación con Gerard Piqué y se viralizó por todas las redes. Pero el cantante utilizó el suyo para comunicar un entredicho que tuvo con su mamá sobre algo relacionado a Justin Bieber.

Todos sabemos que Rusherking es un aficionado de los tatuajes y no lo piensa dos veces a la hora de hacerse un nuevo tattoo. De hecho, hace poco se tatuó con su mejor amigo, El Demente, y lo compartieron en Instagram. Lo que los jóvenes decidieron tatuarse fue algo que caracteriza mucho su relación y cada uno lo hizo en la zona del cuerpo donde querían.

Lo que Rusherking y El Demente decidieron tatuarse fue: un joystick de PlayStation. "Por todas esas noches de Play hermano. Te amo", escribió el influencer en una historia de Instagram. El cantante de trap decidió tatuárselo en el brazo y le agregó una corona, que lo identifica a nivel artístico, y el Streamer lo hizo en la pantorrilla y le sumó una píldora en honor a su logo.

El tatuaje de Rusherking y El Demente

Para Rusherking no fue suficiente tatuarse un mando de PlayStation con su mejor amigo y necesitó aprovechar esa sesión de tatuaje para hacerse uno inspirado en su carrera musical. El cantante santiagueño le pidió al tatuador que le tatuara la palabra "Intensidad" en su antebrazo, que es el nombre de su último sencillo.

La tajante prohibición de la mamá de Rusherking que lo aleja de Justin Bieber

Se ve que el jueves por la noche a Rusherking lo tomó con ganas de hablar e interactuar con sus fieles fans, por lo que decidió ir directo a su canal de difusión de Instagram y charló con ellos un rato. En medio de esta intensa conversación unilateral (aunque sus seguidores podían reaccionar a sus mensajes con emojis), el cantante les reveló una contundente prohibición que le hizo su mamá con respecto a un tatuaje.

La inspiración a la hora de hacernos un tatuaje puede venir de muchos lados: redes sociales, música, películas o influencers. En este caso, Rusherking se inspiró de uno de sus artistas favoritos: Justin Bieber, quien es un referente en su carrera musical. "Me quise hacer este tattoo y no me dejó mi mamá ni mi equipo", escribió el ex de María Becerra en su canal de difusión.

El tatuaje que se quiso hacer Rusherking

El tatuaje en cuestión es uno que se hizo Justin Bieber en el cuello allá por el 2018 cuando se internó por horas en el estudio con su tatuador para tatuarse todo el cuerpo. El cantante se grabó una palabra: Patience. Rusherking quiso hacer lo mismo que él, pero recibió la negativa por parte de su mamá y de su equipo y debió desistir.

NL.