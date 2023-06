Hace tan solo unas horas, la China Suárez lanzó su nueva canción, "Desaniversario". La misma está dedicada al desengaño amoroso que tuvo con Rusherking, con quien dijo que soñaba envejecer y pasar el resto de su vida. A pesar de haberse definido como una pisciana enamoradiza, la cantante reveló que no quiere saber nada con estar de pareja nuevamente.

Así lo explicó la actriz en un vivo que realizó en su cuenta oficial de Instagram ante sus miles de seguidores, a quienes les contó que, por primera vez, ponerse de novia no está en sus planes a futuro. La artista argentina reconoció ante los usuarios que la miraban: "No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro, la otra persona se convierte en mi mundo".

Imagen promocional de "Desaniversario".

A continuación, la China explicó por qué tomó esta decisión: "Esta vez es una decisión consciente. Quiero ocuparme de mi trabajo, de todos mis sueños". Además, agregó que cierta actitud que toma cuando está en pareja es lo que la llevo a no querer enamorarse: "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños".

Imagen reciente de la China Suárez.

Por último, la China Suárez, que recientemente firmó un contrato con Warner, explicó que no podría concentrarse en la música si se enamora: "Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo".

¿Qué dijo la China Suárez sobre las críticas que recibe por sus romances?

Hace unos días, la actriz mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores en sus historias de Instagram. En ese contexto, un usuario le preguntó: "¿Por qué será que los medios no pueden ver a una mujer sola y feliz, disfrutando de la vida y haciendo lo que quiere?".

Aprovechando la oportunidad para hablar del tema con sinceridad, la China Suárez escribió: "No son los medios en general. Son las personas. Lo que nos enseñaron. A un hombre siempre se lo aplaude. A una mujer se la señala y castiga. Siempre".

J.C.C