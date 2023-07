Shakira posa junto a al productor David Stewart: “En Londres trabajando”

La cantante colombiana, Shakira, apareció en Londres, y dejó ver por medio de su cuenta de Instagram, una importante pista que muestra un posible giro musical en los géneros y ritmos que ha venido trabajando en sus canciones durante el último año con su caravana de éxitos ligados al reggaeton y la bachata.

Shakira compartió una foto nada más y nada menos que con el mega productor musical inglés, David Stewart. "En Londres trabajando con David Stewart en lo que podría ser mi próximo single", comentó la cantante colombiana. Este mensaje en inglés abrió la puerta para que sus fans especularon que su siguiente canción será en inglés y sola.

Recordemos que el último éxito que la artista sacó en inglés fue como invitada a "Don't you worry" junto a David Guetta y Black Eyed Peas (2022).

El que Shakira esté bajo la producción de David Stewart, garantiza un cambio en lo que la artista ha trabajado con éxitos, como Te Felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53, TQT, Acróstico y Copa Vacía. Stewart ha trabajado en los últimos tiempos con agrupaciones como Jonas Brother, BTS, Ava Max, entre otras más. ¿Volverá la Shakira rockera? ¿Con sus canciones más Pop anglo? David Stewart es un productor conocido por su marcado estilo pop, rock, R&B y electrónica entre otros estilos y géneros musicales.

La llegada de Shakira a Londres avivó los rumores de romance con no blanqueado con Lewis Hamilton, pues está en la misma ciudad donde se llevará a cabo el GP Gran Bretaña de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone.

Más sobre David Stewart, el nuevo productor de Shakira

David Stewart es un reconocido productor musical británico. Ha trabajado con diversas estrellas de la música a lo largo de su carrera. Uno de sus proyectos más destacados fue su colaboración con Eurythmics, el dúo musical conformado por él mismo y la cantante Annie Lennox. Juntos, crearon éxitos como "Sweet Dreams (Are Made of This)", "Here Comes the Rain Again" y "Would I Lie to You?", entre otros.

Además de su trabajo con Eurythmics, David Stewart ha producido y compuesto canciones para otros artistas destacados. Algunos de ellos incluyen a Mick Jagger, Tom Petty, No Doubt, Jon Bon Jovi y Bryan Ferry.

Su talento como productor ha dejado una huella importante en la música pop y rock, habiendo contribuido al éxito de numerosos artistas y álbumes icónicos a lo largo de los años. Su habilidad para crear melodías cautivadoras y su enfoque innovador en la producción musical lo han consolidado como uno de los productores más influyentes de la industria.

El look con el que Shakira mostro su minimalismo extremo

Shakira deslumbró en el Desfile Alta Costura Otoño/Invierno 2023-2024 de Fendi en París con su look único y elegante. La cantante optó por un top básico acanalado en tono blanco con efecto multicapa de Fendi, combinado con unos pantalones largos de grain de poudre negro profundo.

"Felicidades a Mr Kim Jones y al increíble equipo Fendi por un impresionante espectáculo y colección de alta costura. Es notable cuánto trabajo se dedica a este tipo de evento de Alta Costura", comentó la cantante.

Para añadir un toque de sofisticación, lució una falda de plisada con cierre lateral de broche dorado muy chic. Completó su outfit con unas llamativas botas de taco alto y plataforma, unas gafas de sol oscuras y una minibag Peekaboo de piel trenzada en White Off. Shakira demostró una vez más su estilo inconfundible y su capacidad para destacar en cualquier evento de moda.

