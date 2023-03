Tras que la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual contra Jey Mammón, celebridades salieron a dar su palabra y esperan que la justicia comience con el proceso. Lourdes Sanchéz fue consultada acerca de este tema y expresó su opinión.

En un diálogo con Socios del espectáculo dijo: "Creo que, como todos los que conocemos a Jey, y yo que compartí muchos trabajos con él en el Bailando, fue un baldazo de agua fría. Realmente fue terrible.’’, expresó indignada y continuó: ‘’Uno no se espera una noticia así de alguien que conoces, de alguien con quien te vinculas, que te parece lo más copado del mundo. La verdad es que estoy en shock".

Lucas Benvenuto y Jey Mammón

Por otro lado, el notero le preguntó a Lourdes, si sabía algo sobre la denuncia que data de hace 3 años:"¿Sabías de esta denuncia? Porque fue en el 2020". A lo que la bailarina respondió:"No, no sabía. Me enteré ahora. Yo me acuerdo que él inclusive en el 2020 estaba en el Cantando. Justo tuvo que renunciar. Supuestamente era por algo del padre", aseguró.

Terminando la nota, el periodista le consultó a Lourdes que siente acerca de las palabras que anunció hace pocos días Jey Mammón: "¿Qué sensación te dejó el comunicado de Jey?’’

Lourdes Sanchéz

Y contestó la bailarina: "La verdad es que, como todos, espero la palabra de Jey. Lo queremos escuchar a él. Este silencio, ese comunicado que sabemos que no fue escrito por él porque los que lo conocemos sabemos que no usa ese lenguaje. Estamos todos un poquito esperando a que salga él a dar la cara. Vamos a ver si en estos días sucede eso. Realmente, nos sorprendió a todos", finalizó.

