Yanina Latorre, conocida por sus comentarios filosos y sus primicias, se convirtió en una de las panelistas favoritas de Ángel de Brito, gracias a su capacidad para conseguir información que compromete a las celebridades argentinas.

Yanina Latorre

Ante el revuelo causado por la denuncia que, supuestamente, Fabián Cubero presentará contra Nicole Neumann por "estafa procesal", Yanina Latorre decidió dar su opinión y no se guardó nada.

Latorre, famosa por su sinceridad, apuntó directamente contra el exfutbolista, argumentando que, a pesar de haberse separado de Nicole hace años, parece estar obsesionado con complicarle la vida.

Qué dijo Yanina Latorre respecto a Fabián Cubero

"No entiendo como Mica Viciconte no se da cuenta. Él está obsesionado con Nicole... Ella se casa esta semana, el futuro marido es megamillonario. A él (por Fabián) no le quedó un mango", declaró la panelista, dejando claro su punto de vista.

Fabián Cubero y Mica Viciconte con su bebé

Latorre también reveló que Cubero se quedaría con el dinero del departamento que compró junto a Nicole Neumann, negándole la mitad alegando que a ella le va muy bien y gana mucho. Además, criticó la acusación de estafa procesal, sosteniendo que se refiere a propiedades que Nicole poseía antes de la relación con Cubero.

"Donde vivieron ellos siempre, esa es la casa de Nicole de soltera... Entonces, ¿de qué habla? Ahora de todo quiere plata", enfatizó Yanina Latorre.

La panelista también arremetió contra Fabián Cubero por no haber pagado la cuota alimentaria durante tres años y no haber contribuido a los gastos de los cumpleaños de las hijas que tienen en común.

Yanina Latorre expresó su teoría sobre el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, sosteniendo que Cubero está obsesionado con su exmujer y no soporta su felicidad, lo que, a su juicio, se refleja en la polémica legal y económica que actualmente los enfrenta.

SDM