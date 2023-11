El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se vuelve cada vez más tenso. Recientemente, la modelo contrajo matrimonio con su pareja de hace dos años, Manu Urcera. Asimismo, a pesar de que diversos rumores habrían asegurado que la relación entre madre e hija estaba en proceso de reconciliación, todo señala que la disputa entre ellas no tendría fin ya que Indiana Cubero no asistió a la boda.

Además, Fabián Cubero y Nicole Neumann protagonizan una nueva polémica en torno a sus hijas. Según revelaron numerosos medios, el exjugador de fútbol habría demandado a la modelo por reducción de cuota de alimentos, reclamo de deuda existente y estafa procesal. En respuesta, la conductora respondió tajante y destrozó a Cubero: "No me enteré de nada. No miro nada. La verdad es que estoy disfrutando esta semana con el casamiento".

Nicole Neumann fulminó a Fabián Cubero con una brutal indirecta

Tras el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, Fabián Cubero se pronunció en las redes sociales y compartió un tierno posteo en referencia a su hija, Indiana Cubero. A través de sus historias de Instagram publicó un cómico video: "Yo viendo cómo mi hija adolescente ordena la habitación sin haberle dicho nada", haciendo alusión a su convivencia con la adolescente y la buena relación que tienen entre ellos.

Sin embargo, el meme no fue tomado con humor por Nicole Neumann, quien hace un año lucha por volver a residir junto a Indiana Cubero. La joven se encuentra viviendo junto a su padre, Fabián Cubero, luego del fuerte conflicto con su madre. Asimismo, la modelo no se quedó de brazos cruzados y respondió tajante ante la situación, de forma indirecta, con una frase del horóscopo de Escorpio:

“Es tu temporada y tienes que brillar como te mereces. No dejes que los envidiosos te arruinen el momento y pon a todo el mundo en su lugar. Hoy solo tienes que preocuparte de ser feliz y nada más”, publicó la modelo.

Instagram @nikitaneumannoficial

Diversos usuarios de las redes sociales comenzaron a especular que el mensaje de Nicole Neumann podría tratarse de una indirecta a Fabián Cubero y la disputa que actualmente atraviesan junto a Indiana Cubero.

P.C