Gran Hermano sigue dando de que hablar con las polémicas que se generan, ahora fuera de la casa. Juan Reverdito arremetió contra La Tora acusándola de haberse hecho cirugías estéticas. Lucila lejos de quedarse callada y fiel a su estilo le respondió.

La Tora le respondió a Juan Reverdito

En su momento el tachero había hablado sobre las actitudes que tuvo su compañera hacia él: "A mí me contestó soberbia apenas salimos de la casa. La vi en un debate y le dije 'me generó asco cómo te colgaste de Alfa. En la primera etapa, tu ideología de mujer era otra. Si pensabas de una forma, ¿tanto te puede gustar la plata para pensar otra? O cambiar tus modales o lo que sea'. Y me contesta 'papi, estuve 2 meses y medio adentro de la casa, ¿vos pudiste entrar?'".

Luego de esas declaraciones Juan volvió a tirarle un palito a Lucila: "La Tora con botox fue echada dos veces de Gran Hermano. La señora que recomienda botox a una piba de 20 años, se la pasa mangueando, vive de eso".

La Tora

"Él ya da por sentado 'señora con botox'. Yo me pongo botox y vos pedís canje para el pelo. O sea, no sé qué decirte, mi rey. Vos ya pediste canje de pelito y yo no te digo nada", le contestó la novia de Nacho.

La Tora y Nacho

"Yo canjes no agarro. Yo trabajo con publicidad. Entonces para tener una Visa Black, no lo podría hacer por canjes. Él quiere esto. Vos fijate que el título de él en Youtube era 'La Tora botox'. Entiendo que su programa no tenga éxito y tenga que poner ese título", finalizó La Tora.

