Mora Jabornisky confesó en redes sociales que mantuvo una intensa discusión con Nacho Castañares y La Tora Villar sus ex compañeros en Gran Hermano.

La joven mantenía buen vínculo con los ex hermanitos pero todo se empañó en su propio cumpleaños. "Estoy peleada con Nacho hace como un mes y medio, porque en mi cumpleaños pasó una secuencia que no estuvo buena y por eso él se fue antes", reveló Mora en su propio canal de Twitch donde interactúa con sus seguidores.

Nacho Castañares y La Tora Villar

De acuerdo al relato de la ex Gran Hermano, fue una confusión de Nacho lo que llevó a la discusión que los mantiene distanciados, junto a La Tora.

Por qué se pelearon Mora con Nacho y La Tora de Gran Hermano

En total confianza con sus seguidores, Mora contó cómo empezó todo con Nacho y La Tora, sus ex compañeros de Gran Hermano, y aseguró que la secuencia fue turbia y confusa.

Mora aseguró que el día de su cumpleaños La Tora le pidió un cargador e ingresó a su habitación donde, sin motivo, se había sacado la ropa. "Como que La Tora se agacha para buscar algo, y cuando se levanta, se había bajado el pantalón. Y yo le digo: 'Amiga, ¿se te enredó el pantalón en las zapatillas? ¿Qué pasó?'", contó la joven.

Mora, La Tora y Nacho.

"Como que no entendía muy bien lo que estaba pasando, y me dice: 'Te tengo que confesar algo'. Estaba toda desnuda, como que se tiró en la cama, apagó todas las luces y me dijo: 'Vení'", relató Mora sobre la actitud de los ex Gran Hermano.

En medio de esta secuencia, la ex Gran Hermano confesó que ingresó Nacho a la habitación e imaginó algo que no era. "Entró Nacho y flashó una que no estaba pasando. Empezó: 'Tora, al final hiciste lo que me dijiste y no me avisaste, que dijimos que íbamos a hacerlo juntos'. Nada, se peleó y le dije: 'Amigo, andate. Estás flashando cualquiera. Yo estoy hablando con mi amiga, no sé qué estás viendo vos'", reveló.