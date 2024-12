La Tora Villar reveló que la frase "hazte la fama y échate a dormir" no iba para Coti Romero

El vínculo amoroso entre Coti Romero y Nacho Castañares, confirmado este mismo año, fue motivo de sorpresa para algunos y de rechazo para otros. En este sentido, la Tora Villar, expareja de Nacho y exparticipante de la temporada de Gran Hermano 2022, brindó declaraciones al respecto cuando la noticia dejó de ser un rumor.

Si bien las hipótesis de romance iniciaron en febrero de 2024, cuando se vio a la pareja a los besos en un boliche, la confirmación por parte de los protagonistas llegó más adelante. Desde entonces, los influencers se muestran juntos cada vez que tienen la oportunidad y comparten su amor en las redes sociales.

La Tora Villar reveló que la frase “hazte la fama y échate a dormir” no era para Coti Romero

La confirmación del vínculo entre Nacho Castañares y Coti Romero fue motivo de repercusión entre sus excompañeros de Gran Hermano, entre ellos las exparejas de los dos, La Tora Villar y Alexis “el Cone” Quiroga.

En este contexto, los medios fueron en busca de declaraciones en aquel momento y se comunicaron con la Tora para conocer su opinión. Así, a mediados de este año, los panelistas de LAM fueron en busca de la streamer por su ex vínculo amoroso con Nacho y su ex amistad con Coti.

Nacho Castañares y la Tora, una relación completamente desvanecida.

Allí, la conductora aseguró no haberse sorprendido con la relación. “Hazte a la fama y échate a dormir”, declaró Lucila Villar en ese momento, abriendo la hipótesis de un posible enojo y rechazo con su examiga.

Sin embargo, aseguró también no tener ningún vínculo con la correntina: “Es imposible tener un vínculo con alguien que dos semanas antes a ese video me dijo públicamente que conmigo tenía la mejor, que me quería, que era la amiga y después se haga la viva, pero bueno, eso es mambo de cada uno”.

Así se generó un quiebre que nunca más volvió a sanar entre la Tora y la novia de Nacho. No obstante, el pasado domingo 30 de noviembre la conductora del stream de Telefe visitó el programa de Martín Cirio y emitió algunas declaraciones sin ningún tipo de miedo.

Primero, la influencer comenzó afirmando que no quería ocultar nada: “preguntame lo que quieras”. A partir de esto, el youtuber fue directamente al grano y le preguntó si era amiga de Coty.

A diferencia de las últimas declaraciones a los medios, la Tora confesó que sí eran amigas, pero que negar esa relación le sirvió a ella para no quedar como una tonta delante de todos cuando los medios se enteraron de la relación entre su exnovio y su examiga.

“LAM subió la frase ‘hazte la fama y échate a dormir’ y todos lo tiraron para el lado de Coti. Me podía esperar cualquier cosa, pero no por ella”, continuó contando Villar para confirmar que la frase no era destinada a la correntina. Además, detalló que la modelo la llamaba llorando para negarle el rumor, que finalmente resultó ser verdad.

En este sentido, Lucila confirmó que el enojo fue por otro lado, y se quejó de la industria “machista” que automáticamente pensó que ella se refería a Coti, pero nunca insinuó que su rechazo podía estar dirigido a Nacho, que nunca dio declaraciones sobre la figura de la Tora.

Sin embargo, la pareja se muestra más enamorada que nunca y para la Tora eso no parece representar un problema. Mientras ellos presumen su relación en redes, Lucila continúa creciendo en el mundo del entretenimiento y abre nuevos caminos, lejos de quienes en algún momento formaron parte de su vida.

