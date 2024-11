Este lunes 25 de noviembre comenzaría el aislamiento de los participantes de Gran Hermano, estos serán vistos en vivo recién a partir del 2 de diciembre en la famosa casa. Hace dos semanas anunciaron quienes son los famosos que formarán parte del panel de debate sobre el show, y sorprendió a muchos que no se encuentra, entre ellos, el nombre de Julieta Poggio.

En las últimas horas, se supo el motivo por el que la mediática no estará opinando del juego en esta nueva edición. Julieta, luego de estar dentro de la casa en 2022, formó parte del panel en la siguiente edición, pero esta vez no correrá la misma suerte para Poggio.

Por qué Juli Poggio no estará en la nueva emisión de Gran Hermano

Entre los panelistas confirmados para este año se encuentran Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio y Pilar Smith, todos ellos deberán dar su perspectiva del juego a partir de lo que ellos mismos vivieron estando dentro de la casa en ediciones anteriores, o a raíz de sus conocimientos sobre el espectáculo. Además de este panel fijo, se sumarían “La Tora”, Nacho Castañares, Lisandro Navarro, Martín Ku y Rosina Beltrán como panelistas rotativos.

A pesar de lo prometedor de los nombres que ocuparían cada uno de los asientos del panel, quedó fuera Julieta Poggio. La chica que popularizó el #FueraMalasVibras, por motivos personales, esta vez no ocupará un sillón en la mesa moderada por Santiago del Moro. “En el verano no voy a estar como panelista porque voy a estar con mi show, 'Zoom', una locura. Enero y febrero van a ser intensos, después veremos si me sumo", explicó la exparticipante en diálogo con LAM.

El motivo por el que la bailarina no estará en el reality se debe a otra propuesta laboral que le sería más favorable en su vida profesional. El proyecto “Zoom, acercate más” se trata de un musical inmersivo que la mediática comparte con su hermana, Lolo Poggio.

Luego de su exposición en la famosa casa que la llevó al estrellato, Julieta Poggio eligió dedicarle la totalidad de su tiempo a este nuevo proyecto que impulsa su carrera como cantante. Recientemente, gozó del éxito de su canción “Shubarumbun” y esto la motivó a concentrarse aún más en esta iniciativa. Poggio aún no descarta la posibilidad de quizás estar como panelista invitada en “La noche de los Ex” en Gran Hermano, pero lo cierto es que ya habría rechazado la primera propuesta que le hizo el canal de estar como panelista estable.

